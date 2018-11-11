رسم الشهيد الأمير عبد القادر

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ، سيدنا محمد الأجل الأكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،

وبعد .


إخواني أخواتي،

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

اليوم حبيت آشاركم

رسمة لصورة الشهيد :


الآمير عبد القادر رحمه الله

الصورة شاركت بها اختي
في معرض ذكرى اندلاع ثورة اول نوفمبر



PicsArt_11-11-12.59.40.jpg




الصورة من رسم قريب لنا
ونتمنى تعطونا رايكم
بموهبته رغم انه لم يتعلم
الرسم

💐





في امان الله




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