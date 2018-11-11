رسم الشهيد الأمير عبد القادر

بسم الله الرحمان الرحيم



الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ، سيدنا محمد الأجل الأكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،



وبعد .





إخواني أخواتي،



السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

اليوم حبيت آشاركم

رسمة لصورة الشهيد :

الآمير عبد القادر رحمه الله

الصورة شاركت بها اختي

في معرض ذكرى اندلاع ثورة اول نوفمبر

الصورة من رسم قريب لنا

ونتمنى تعطونا رايكم

بموهبته رغم انه لم يتعلم

الرسم

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