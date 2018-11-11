رسم الشهيد الأمير عبد القادر

Yasmina.yaso
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بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ، سيدنا محمد الأجل الأكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
وبعد .
إخواني أخواتي،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اليوم حبيت آشاركم
رسمة لصورة الشهيد :
الآمير عبد القادر رحمه الله
الصورة شاركت بها اختي
في معرض ذكرى اندلاع ثورة اول نوفمبر
الصورة من رسم قريب لنا
ونتمنى تعطونا رايكم
بموهبته رغم انه لم يتعلم
الرسم
💐
في امان الله
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ، سيدنا محمد الأجل الأكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
وبعد .
إخواني أخواتي،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اليوم حبيت آشاركم
رسمة لصورة الشهيد :
الآمير عبد القادر رحمه الله
الصورة شاركت بها اختي
في معرض ذكرى اندلاع ثورة اول نوفمبر
الصورة من رسم قريب لنا
ونتمنى تعطونا رايكم
بموهبته رغم انه لم يتعلم
الرسم
💐
في امان الله