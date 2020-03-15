مسآبقة فنّانٌ 🎨 ⇦العدد الأول ⇨

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,958
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
مشاهدة المرفق 122656



بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

سبق وطرحنا لكم مسابقة فنان و اليوم ها نحن على موعد مع العدد الآول


اللوحة من رسم عضو فاللمة

IMG_20200315_143149.jpg



ترى لمن هي ؟



🔈 جوائز المسابقة 🔈

وسام الفائز الأول بالمسابقة

مشاهدة المرفق 122654


+ 50 نقطة شرفية

الفائز بالمرتبة التانية

مشاهدة المرفق 122655

+ 50 نقطة شرفية

بقية المشاركين
50 نقطة شرفية




مشاهدة المرفق 122657


 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top