مسآبقة فنّانٌ 🎨 ⇦العدد الأول ⇨

سم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،



السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

سبق وطرحنا لكم مسابقة فنان و اليوم ها نحن على موعد مع العدد الآول

اللوحة من رسم عضو فاللمة











ترى لمن هي ؟

جوائز المسابقة جوائز المسابقة



وسام الفائز الأول بالمسابقة



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+ 50 نقطة شرفية



الفائز بالمرتبة التانية



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+ 50 نقطة شرفية



بقية المشاركين

50 نقطة شرفية

