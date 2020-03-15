مسآبقة فنّانٌ 🎨 ⇦العدد الأول ⇨

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,958
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
مشاهدة المرفق 122656
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
سبق وطرحنا لكم مسابقة فنان و اليوم ها نحن على موعد مع العدد الآول
اللوحة من رسم عضو فاللمة
ترى لمن هي ؟
جوائز المسابقة
وسام الفائز الأول بالمسابقة
مشاهدة المرفق 122654
+ 50 نقطة شرفية
الفائز بالمرتبة التانية
مشاهدة المرفق 122655
+ 50 نقطة شرفية
بقية المشاركين
50 نقطة شرفية
مشاهدة المرفق 122657
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
سبق وطرحنا لكم مسابقة فنان و اليوم ها نحن على موعد مع العدد الآول
اللوحة من رسم عضو فاللمة
ترى لمن هي ؟
جوائز المسابقة
وسام الفائز الأول بالمسابقة
مشاهدة المرفق 122654
+ 50 نقطة شرفية
الفائز بالمرتبة التانية
مشاهدة المرفق 122655
+ 50 نقطة شرفية
بقية المشاركين
50 نقطة شرفية
مشاهدة المرفق 122657