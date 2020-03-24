مسآبقة فنّانٌ(ة) 🎨 ⇦العدد الثاني ⇨

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ،
وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
سبق وطرحنا لكم مسابقة فنان و اليوم ها نحن على موعد مع العدد الثاني
اللوحة من رسم فنان(ة) من اللمة
ف لمــــــــن هي؟؟؟
جوائز المسابقة :
مكتشف الرسام يتحصل معنا على وسام
العضو الثاني
و لبقية المشاركين
50 نقطة شرفية.