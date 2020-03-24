مسآبقة فنّانٌ(ة) 🎨 ⇦العدد الثاني ⇨

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,961
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
فاصل-الذكرى-1(1).gif




بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ،
وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،


سبق وطرحنا لكم مسابقة فنان و اليوم ها نحن على موعد مع العدد الثاني

اللوحة من رسم فنان(ة) من اللمة




IMG_20200324_140802.jpg





ف لمــــــــن هي؟؟؟


جوائز المسابقة :

مكتشف الرسام يتحصل معنا على وسام

وسامةفائز-في-مسابقة-الرسم-المرتبة-الاولى.gif

العضو الثاني

وسامةفائز-في-مسابقة-الرسم-المرتبة-الثانية.gif


و لبقية المشاركين
50 نقطة شرفية.



فاصل-الذكرى-2.gif




 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,587
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @Yasmina zahra
مسابقة جميلة
فاتني العدد الأول منها
الرسمة للأخت الحبيبة @Soumia hadj mohammed
....
محبتي وتقديري
 
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