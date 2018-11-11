حكمة الواقع .. من فم الثعلب!

علي الفاضلي

علي الفاضلي

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خذ الحكمة من الواقع ..

يروى أنه في حلف منفعي جمع الصلاح من عشيرة ذوي الانياب .. المصلحين.
اجتمع ثلاثة فرسان على مأدبة .. أسد و ثعلب و ذئب.
وكانوا محلقين حول وليمة متألفة من:-
غزال ، وأرنب ، وحمامة.

فقال الأسد للذئب :-
كيف ترى أن نقسّم الوليمة؟
قال الذئب:- لك الغزال ؛ ولي الأرنب ؛ وللثعلب الحمامة.
فغضب الأسد فوثب عليه .. وقطع رأسه.

- ثم قال الأسد للثعلب:-
وكيف ترى أنت أن نقسّم الوليمة؟

- قال الثعلب: لك الغزال ؛ والحمامة ؛ والأرنب.

- فقال الأسد: أحسنت، من الذي علمك الحكمة؟

- قال الثعلب : -
أخذتُ العبرة من رأس الذئب المقطوع.

بتصرف :- من كتاب: كلية و دمنة،
لابن المقفّع.
 
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