حكمة الواقع .. من فم الثعلب!

علي الفاضلي
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 4 جويلية 2013
- المشاركات
- 2,894
- الإعجابات
- 6,143
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- batna
- الجنس
- ذكر
خذ الحكمة من الواقع ..
يروى أنه في حلف منفعي جمع الصلاح من عشيرة ذوي الانياب .. المصلحين.
اجتمع ثلاثة فرسان على مأدبة .. أسد و ثعلب و ذئب.
وكانوا محلقين حول وليمة متألفة من:-
غزال ، وأرنب ، وحمامة.
فقال الأسد للذئب :-
كيف ترى أن نقسّم الوليمة؟
قال الذئب:- لك الغزال ؛ ولي الأرنب ؛ وللثعلب الحمامة.
فغضب الأسد فوثب عليه .. وقطع رأسه.
- ثم قال الأسد للثعلب:-
وكيف ترى أنت أن نقسّم الوليمة؟
- قال الثعلب: لك الغزال ؛ والحمامة ؛ والأرنب.
- فقال الأسد: أحسنت، من الذي علمك الحكمة؟
- قال الثعلب : -
أخذتُ العبرة من رأس الذئب المقطوع.
بتصرف :- من كتاب: كلية و دمنة،
لابن المقفّع.
يروى أنه في حلف منفعي جمع الصلاح من عشيرة ذوي الانياب .. المصلحين.
اجتمع ثلاثة فرسان على مأدبة .. أسد و ثعلب و ذئب.
وكانوا محلقين حول وليمة متألفة من:-
غزال ، وأرنب ، وحمامة.
فقال الأسد للذئب :-
كيف ترى أن نقسّم الوليمة؟
قال الذئب:- لك الغزال ؛ ولي الأرنب ؛ وللثعلب الحمامة.
فغضب الأسد فوثب عليه .. وقطع رأسه.
- ثم قال الأسد للثعلب:-
وكيف ترى أنت أن نقسّم الوليمة؟
- قال الثعلب: لك الغزال ؛ والحمامة ؛ والأرنب.
- فقال الأسد: أحسنت، من الذي علمك الحكمة؟
- قال الثعلب : -
أخذتُ العبرة من رأس الذئب المقطوع.
بتصرف :- من كتاب: كلية و دمنة،
لابن المقفّع.