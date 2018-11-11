حكمة الواقع .. من فم الثعلب!

خذ الحكمة من الواقع ..



يروى أنه في حلف منفعي جمع الصلاح من عشيرة ذوي الانياب .. المصلحين.

اجتمع ثلاثة فرسان على مأدبة .. أسد و ثعلب و ذئب.

وكانوا محلقين حول وليمة متألفة من:-

غزال ، وأرنب ، وحمامة.



فقال الأسد للذئب :-

كيف ترى أن نقسّم الوليمة؟

قال الذئب:- لك الغزال ؛ ولي الأرنب ؛ وللثعلب الحمامة.

فغضب الأسد فوثب عليه .. وقطع رأسه.



- ثم قال الأسد للثعلب:-

وكيف ترى أنت أن نقسّم الوليمة؟



- قال الثعلب: لك الغزال ؛ والحمامة ؛ والأرنب.



- فقال الأسد: أحسنت، من الذي علمك الحكمة؟



- قال الثعلب : -

أخذتُ العبرة من رأس الذئب المقطوع.



بتصرف :- من كتاب: كلية و دمنة،

لابن المقفّع.