بعض المشاهد من مسرحية الأصهب اول نص مسرحي لي و انا في سن السدسة عشر ربيعا بدون تعديلات هدية الى الاخت صاحبة الاثر ( نشر حصري)

المشهد الأول

الأم

إلام:

البنت

الأم

البنت:

المشهد الثاني



الام:

الأصهب

الفهد:

الحكيم:

الحمار:

الأصهب:

الحمار:

الأصهب:

الحمار:

الفهد:

المشهد الثالث

الأم:

الأسد:

الثعلب:

الاسد__

الثعلب:

الارنبة:

الثعلب:

الارنبة:

الأسد:

الثعلب:

الأسد:

يتراجع الثعلب إلى الوراء قليلا ثم يرد بخوف......( يتبع ان اردتم)



بقلمي ( حجايجي سها)​

يظهر على خشبة المسرح ديكور غرفة صغيرة تحتوي على سرير تنام فيه صبية تجلس الأم بجانبها......نراها تداعب شعر ابنتها تدعوها إلى النوم بصوت حنون تتخلله نغمات موسيقية هادئة.: نامي يا صغيرتي........لقد رقصت النجوم في السماء و حل القمر بالضياء و نام الأشقياء و الأصدقاء ليصحوا من جديد إلى يوم سعيد.تبتسم الصبية ثم تكلم والدتها بطريقة تهكمية.البنت: سأرقص مع النجوم كملاك طائر حالم يقودني إلى القمر و يبعد عني الضجر واذهب مع الأصدقاء لنوقض الأشقياء فيكبر بهم العدد ثم نلعب و نلعب........و نلعب إلى الأبدتضحك الأمأنت لا تنامين و للأمر لا تسمعين......... فما العمل الحين؟تمسك البنت بيد أمها متوسلة لها بدلال: أريد يا أمي الغالية إن اسمع منك حكاية فالوقت مبكر والنوم لم يثقل بعد جفناياتبتسم الام من جديد:حسنا سأقص عليك حكاية لكن عيها من البداية و خذي العبر منها فكلها من خصال التربية.تستعد البنت و تفتح عينيها محملقة بوالدتهاإن آذاني صاغية وكلي لكي واعية فهيا ابدئى يا أمي الغالية.تطفئ كل الأضواء التي تبرز أركان و جوانب المسرح و لا يبقى سوى حلقة ضوئية كثيفة تركز على الام وابنتها ثم تسمع موسيقى هادئة مواتية لطريقة السردفي غابة بعيدة تحيطها الوديان كأنها روضة من رياض الجنان، زقزقة طيرها وخضرة أشجارها وزهرها المبعثر بكل الألوان , تعمها المحبة بالرفق و الأمان, و يكبر صغارها في الدفء و الحنان, و يهتدي كبارها إلى نشر السلامفي هذه اللحظة يخيم الظلام نهائيا استعدادا إلى المشهد الجديد و تتابع الأم حديثها على نفس الموسيقىيحكمها الزعيم بالعقل والسياسة ,لأنه حكيم و يكره الدناسة, يدعونه الأصهب به الكل يعجب للشر يتجنب للسلم يتحببمع زقزقة العصافير تنار الأضواء، نرى الطيف ينبعث من منظر طبيعي غاية في الروعة والجاذبية ،خضرة طاغية ممزوجة بألوان مختلفة لأزهار عمت المكان’ صوت الحياة تضخه عبر ربوعها حيوانات غابة السلامالأصهب على عرشه و على جانبيه فهد و تيس: أنا هنا الزعيم في الموضع الحكيم.........احكم باللين والرفق بالكريم, يسود بي السلام في غابة السلام, أحقق التآلف واكره التحالف بالحب و التوافق نجدد الوئام.إنني الفهد القوي, بالمحبة غني, وتحت راية الأمان كلنا طوع الأبي.وأنا تيس حكيم, في حكمتي هدف سليم, القوة في عقولنا ليس في الجسم العظيم, الطب و النصح مهنتي ففيهما أنا عليم, تحت إمرة الزعيم.يرفع الأصهب يده معلنا بداية الجلسة ومن بين الحضور يقول الحماريا سيدي الهمام, أهديك السلام ........أتيتك عليل من الفقر ذليل أسالك الإعانة يا منبع الحنان .اطلب ما تريد لك و للوليد.لقد نفد الزاد بالبيت, لم يبق لنا سوى القت........فهل ساعدتنا و أبعدت جوعنا؟سيبعد إلى الأبد, بالعمل و التعب لأنه خير سند, للكبير و للولديسكت قليلا ثم يمعن بالحمار و يكمل كلامهستعمل عندي هنا عمل بقدر طاقتك, و تأخذ منه رضاك و حاجة كل أسرتكثم يسكت مرة أخرى وبعد برهة يكملما قولك في نصيحتي ان كنت مستمعا إليها, أتقبل بصدقتي أم ترضى بما يغنيك عنها........هيا يا حمار, أتوافق على القرار؟يرد الحمار متأثرا بما سمعه من الأصهبانه يوم سعيد, لحمار مثلي بليد, قد نال شرف النصيحة, و رأيا صائبا مريحا, يبعد عني المهانة, و يعطي لأسرتي الأمان.نرى تسابق باقي الحيوانات لمحادثة الأصهب يتدخل الفهد لتهدئتهمالنظام........النظام حتى لا يأتي الخصام .ينطفئ الضوء من جديد استعدادا للمشهد القادم و يسمع صوت الأم مع أنغام الموسيقىفي غابة بعيدة عن غابة السلام, يسكنها الحقد و الشر و الخصام خراب دمار لا همس ولا كلام, فيها الذئب الجائع و الضعيف الضائع و الأسد الجائر بالظلم و الطغيان له وزير ماكر يحكمانها معا بالشر و العدوان.تنار الأضواء...........ديكور معاكس لغابة السلام...نرى أسد شرس الملامح بجانبه ثعلب شديد الخبث.........ينهض الأسد من على عرشه يمشي إلى الأمام و هو يصف نفسه بفخر و كبرياءأنا هنا الزعيم في الموضع الحكيم ........أدمر الكريم و انشر الخصام اقرب اللئام ....أحطم من صدني لو كان لي حميم.أنا هنا بجانبه أؤيده بحكمة و انجح بفطنة لأنني الوزير ثعلب خطير تفوق حنكتي كلالمقادير.(يزأر بقوة )انا جوعان.. جوعان انا... معدتي تحك وانيابي تصطك (ينظر الى الثعلب) و ما ترى عينايا غيرك هناالثعلب (بخوف يكلم نفسه) اني ارى مولاي جائع و الهلاك بدا ناصع وان لم تفكن حيلتي كنت بين الانياب قابع.......الاسد- امممممممم يا ثعلب ؟في هذه الأثناء يلمح الثعلب ارنبةالثعلب قلت انا؟؟؟؟؟؟؟؟؟....كيف يا مولاي أن أكون ألذ من هذه المأذبة ؟الاسد من؟الثعلب الارنبه...(يقولها ثم يهرع مسرعا لافتكاكها لكنها تسرع بالاختباء داخل احدى الجحور الخاوية )يا أرنبة.........يا أرنبة مالي أراك هاربة؟ترد الارنبة بنفس المكرهاربة............لا أبدا يا ثعلبة وكيف لي ان اهرب وأنا بك معجبة.كاذبة يا أرنبة, أنا لااراك صائبة في أخذك للمهربة.........أتخشيني يا أرنبة؟..........آه هذا يؤلمني.إنني لا أخشاك, بل يموت قلبي في هواك, و لكن يا ثعلبة, يا مرتصدي المعذبة إنما ارأف بك من شيء مرير, فقد قال لي جدي الكبير, ان بيي مرض خطير .......يصيب العين بالورم و الجسم كله بالسقم و نشاطنا بالهبوط و الشعر بالسقوط و قد يصيب بالسعار أو يفقد به البصر.........فمن قربني أصابه الأذى و من بعد عني فبالخير قد اهتدى...أما من أكلني................يظهر الثعلب غضبا شديدا من مراوغة الارنبة فيلتحق بالأسد حينها تغتنم الارنبة الفرصة و تلوذ بالفرار.......يصيح الأسد بالثعلبأصغي أليا يا وزير, أو كنت لبطني أسير, أريد غزو غابة كبيرة جميلة, قليلة الخراب كثيرة الدواب, فالخير قل عندنا ودمرنا كل ما لنا ولم يبق إلا القليل.يجلس الأسد على عرشه بينما الوزير يذهب ويجيء باحثا عن جواب وفجأة يقف وبمكر كالعادة يقولان أرشدتك إليها ........أ سيكون لي نصيبا منها؟يرد الأسد غاضباأتساومني يا ثعلب النحس........هلا أفصحت قبل لن يطير عقلي من راسي؟