Fayska
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 10 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 3
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- Saida
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 222دج للأورو
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: تحويل بنكي
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء لا داعي للردود التي تطلبون فيها الدفع لأنكم مستعجلون قبل أن أتأكد من وصول المال لحسابي البريدي
تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50€ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل والهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 222دج للأورو
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: تحويل بنكي
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء لا داعي للردود التي تطلبون فيها الدفع لأنكم مستعجلون قبل أن أتأكد من وصول المال لحسابي البريدي
تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50€ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل والهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء