هل تريد تغيير أي شئ تقريبا خلال 21 يوما؟؟

نعم تستطيع تغيير أي شئ تقرياً خلال 21 يوما عن طريق مايسمى بالتوكيدات.

ما هو التوكيد ؟



سواء كنت تعتقد أنك تستطيع فعل شئ أو لا تستطيع فإنك على حق في إعتقادك هذا!



التوكيدات عبارات إيجابية نقولها لأنفسنا .. وكلمة "أكد" تعني أن توضح الأمر أو تحدده بصورة إيجابية تؤكد الأمر وتقطع بصحته.



تعتبر التوكيدات أدوات فعالة تساعدنا على الإنطلاق بعيدا عن الطريقة التقليدية التي نفكر ونتحدث بها مع أنفسنا ؛ فعن طريق تغيير طريقة تفكيرنا يمكن أن نغير توجهنا , وعن طريق تغيير توجهنا يمكننا أن نغير طاقتنا, وعن طريق تغيير طاقتنا يمكننا أن نغير أفعالنا وبالتالي تغيير حياتنا..



لقد جعلت منك الأفكار التي تدور في ذهنك الشخص الذي أنت عليه وستجعلك الأفكار التي تدور في ذهنك ما ستصبح عليه من الآن فصاعداً,



** خمس صفات أساسية للتوكيد الناجح

لكي يكون التوكيد فعالا يجب أن يتسم بالخصائص التالية :



1- أن يكون إيجابياً

2- يجب أن يقال بحماس وقوة

عندما نقول التوكيد بقوة وإيمان نبدأ عمليه تحويل هذه العبارات التي نقولها لأنفسنا إلى جزء من ذاتنا. وإذا ما شعرنا أن ما نقوله لأنفسنا حقيقي الآن فإننا بذلك نفتح الباب أما طاقتنا لكي تقبل توكيدنا كحقيقة.

3- استخدم كل حواسك. فعلى سبيل المثال :

" أنا شخص واثق من نفسه اليوم".

فكر فيه .. اشعر به .. استمع إليه وقله بصوت عال .. تنسمه وكن واعيا برائحة الورق الذي كتبت عليه التوكيد أو الحبر أو الكمبيوتر أو الآلة الحاسبة..



4- يجب أن يصاغ بصيغة المضارع كما لو أنه يحدث الآن ويبدو حقيقة. فقل : "أنا واثق من نفسي" لا تقل: "أنا سأكون واثق"



5- يجب أن يكون ممكنا



_ اكتب توكيدك 10 مرات في اليوم لمدة 21 يوما متعاقبة ويجب أن يتسم بالعناصر الخمسة وسوف يؤتي ثماره مع التكرار .



وأخيرا..



كلما أصبحت أكثر إدراكا لأفكارك التي تبقيك عالقا, أصبحت أقدر على أن تتخلص منها بشكل أسرع.



اسمع صوتك الداخلي واجلس في هدوء راغبا في الاستماع لصوت حدسك وواثقا من حماس وتشجيع حكمتك الداخلية..



ضع في ذهنك الصورة العظيمة ولسوف تحصل على أعظم مما تريد..