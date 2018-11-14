السلام عليكم

انا عمري 26 سنة اكملت دراستي الحمد لله وعندي طموحات كثيرة ومشكلتي الوحيدة هي الزواج انا لا اريد ان اتزوج علابالي دوك جيبوهالي منا ومنا سنة الحياة ووو نعم الزواج سنة وليس فرض لذلك فانا لست مضطرة لدخول سجن مؤبد لان ذلك المدعو بالزواج اراه مجرد ورطة ونهاية حياة بالنسبة للمراة انا بصراحة لا اقدر على تحمل اي مسؤولية والزواج كلللله مسؤوليات وهناك اشياء كثيرة لا تعجبني فيه انا لا اتحمل العيش مع شخص غريب سيحول حياتي الى جهنم لا اريد انجاب اطفال اربيهم اسهر من اجلهم وعندما يكبرون يتخلون عني وما تقولوليش مكانش منها على خاطر عشنا وشفنا اولاد يرميو والديهم ووو ولا يمكنني خوض تلك العلاقة الحميمية القذرة وووو وامي كرهتلي حياتي كل ما تسمع وحدة تزوجت جي تعايرني علاش ما تزوجتش ههه كان هذا الزواج هو بمثابة الاكسجين للمراة والله غير نضحك على هذوك لي يجرو على الزواج حسابلهم كي يتزوجو رايحين يحطو رجل على رجل ويغمضو عينيهم وتبدا الاحلام الوردية وهذا ما سبب صدمة كبيرة للكثيرات ثم يندمن ويتمنو يولو عازبات وهذا الخطا لا اريد الوقوع فيه ابدا انا ارفض الزواج تمااااما لا الان ولا بعد سنين ولا يهمني كلام الناس لان الرجال في نظري كلهم متسلطون ويحبون السلطة واحتقار المراة وكل قريباتي وصديقاتي نادمات على الزواج فلما ارتكب نفس خطئهم بالاك تقول راهم غير يبعدو فالعين لا مش هكا على خاطر كاين لي تطلقو وبكثرة وما شفت حتى وحدة متهنية في دارها بصح الوالدة كرهتلي حياتي بهذيك الهذرة الزايدة على بالي تقولو عليا مريضة ولا مهبولة لكني لست كذلك اتمنى ان يكون النقاش محترم وما تجرحونيش على خاطر انا انسانة حساااسة للغاية وهذا سبب لي الكثير من المتاب في حياتي شكرا