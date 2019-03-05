إيماجيني .. حصريا مع لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
الســــــلام علــــــــــيكم ورحــــــــمة الله وبـــــــركــــاته
مرحبا بكم لماويين ولماويات في عالم الخيال والتشويق والإثارة، اربطوا الأحزمة واستعدوا معنا لهذه الرحلة المشوّقة
3 .. 2 .. 1 انطـــــلاق
احم احم نعرفكم بنفسي أنا الآنسة حلزونة، من عائلة الحلازين ومن مملكة الحشرات، صغيرة وشابة وقاريةوكل عين بصنعة، وحدة تراقب اوتوروت شرق غرب ووحدة شمال جنوب، نمشي كل خطوة في 3 دقائق عكس بقية الحلزونات يمشيوها في 10 دقايق وهذا لأني رشيقة وفريدة، ولشدّة تميّزي وتفوّقي على كل الحلزونات سماوني والديا "لازانيا"، نعم علابالي في واش تفكرو هادوك البشر خداعين، كانو علابالهم بلي شهرتي رايحة تلحق ليهم فسرقو اسمي وسماو بيه واحد الزرابي هكا وزيد ياكلوهم -__- لا علينا، أنا نحب السفر، سافرت 3 مرات في حياتي مرة من الصالون للكوزينة ومرة من الكوزينة للحمام ماجيت نعاود نرجع للصالون لقيت روحي كبرت، وتما ماما كي شافتني تلألأت الدموع في عينيها ماعرفتنيش، وأخيرا بنتها كبرت وولات شابة وجميلة وأنيقة.
واحد النهار قاعدة في أمان الله نتفرج في مجلة القواقع جابو فيها ستايلات جدد وملاح، هاد المجلة شريتها قبل 4 سنين مانجي نقلب صفحة يعدي عام، لا علينا جاتني ماما فرحانة، قاتلي بنتي الشابة الزينة درك كبرتي الله يبارك يعني فهمتيني؟، قتلها لا ماتقوليهاش ! وجاو الدموع في عينيا قتلها وانا نقول بوشون القرعة لي مطايش برا تاع واه وهو رودسوكور؟ كتر خيرك ماما سيارة ضربة وحدة؟، قاتلي واش من سيارة ركزي معايا مليح، قاتلي درك كبرتي يسما لازم تتزوجي، تشوكيت وتخلعت وافتجأتقتلها مستحيل! قتلها علابالك واش يعني الزواج؟ يعني خطبة؟ والخطبة تعني لازم نلبس غوب دوصواغي؟ وكي نلبس غوب دوصواغي واش معناها؟ لازم نلبس تاج؟ ووين نحط التاج وانا عينيا طالعين للسماء كي البوطو، راني حلزونة يا ماما ماش نملة، هيا بديت نبكي كي الافلامساع ماما قاتلي يخي مهبولة قاتلي هاني قدامك نهار خطبتي لصقت التاج بالباتاكس ماتحركش خلاص من بلاصتو وما جيت نحيه بالسيف، المهم عندها سمانة من لي نحيتو، علاهادي ماتتقلقيش، هيا فرحت قتلها وكتاه العرس مالا؟ قاتلي آو تم تم العرس؟ لازم كاستينغ قبل، ومملكة الحشرات كامل هابلين عليك كل واحد ووحدة حابين يديوك لولدهم، على هادي البسي مليح غدوة عندك كونكور رايحة ديري كاتستينغ لكل حشرات العالم وتخيري عريس، هيا وافقت.
غدوة لبست مليح وتصدرت في الصالون كي السلطانة والعرسان جاو من كل بلاصة كل واحد يستنى في دورو وبدا الكاستنينغاوسويvوووو.
هيا دخل عليا صرصور هادا سروال مقطع الشعر طالع للسماء السنسلة طويلة في الرقبة والقيتارة وبدا يسنترلي ويخبط في راسو زعما الروك، مالقاش على وجهي علامة الرضا هيا قلبها مايكل جاكسونوالشطيح داير حالة والطايح كتر من النايض، قتلو موسيو هادي دار ماش حشرات got talent's انا نحوس راجل يجيب لقمة للدار واش ندير بالشطيح؟ مايكل جاكسون تاعك يوكلني؟، قتلو ديجا جايني بشعرك هكا عمبالك هنا حفاف؟ وجايني وحدك وينهي يماك؟ تجي تخطب وحدك؟ قالي خليتها تغني في عرس، قتلو ربحت الناس تتزوج ونتا اقعد تشطحلي، ديجا انا نحب موسيقى كلاسيكية هيا تربحاوسويvووو.
شوي هكا دخل نمول من عائلة النمل يجري برك وسط الصالون تقول يجريو وراه لابوليس، قتلو اقعد قالي مانقدرش النشاط والعمل قتلو درتلي الفارتيجالمهم واش جبت في الدوصي؟ قالي خدام ونخدم ونحب الخدمة وماناكل ماوالو نخدم برك، قتلو مليحة هكا تكون خدام وفحل بصح ماش هكا جايني مزروب، وديجا مانتفاهموش انا نمشي بعقلي ونتأمل في الطبيعة ونتا تجري حاسب روحك مخلوفي، هيا تربح واشوا خلي الدوصي تاعك راني مدايرة دورة للاحتياطيين، هيا اوسويvوووو.
شوي هكا دخلت السيدة عنكبوت وولدها ماعرفتش حتى منين نصافحها مدتلي 4 يدين كاملين، المهم جات لابسة خيمار كحل وصاك كحل وهي بعد كحلة، قالك عندها يومين من لي قتلت راجلها وجاية تخطب بقلب بارد، قتلها تفضلو غير الخير، قاتلي جيت نخطب لولدي، فحل الله يبارك ويخدم صياد كل يوم يحكم كبش قاتلي يعني كاين الخير، والمرأة عندنا ما تخدمش وماتخرجش من دارها نهائيا، قتلها على هادي عايشين في شبكة لي تجيبوه يلصق تما مايزيدش فيها دورة، هيا خممت شويقتلها اسمعي نتوما تقتلو نورمال عندكم القتل كي صباح الخير، نتي قتلتي راجلك وختك قتلوها ولادها وبنت عمتك قتلت عايلة راجلها، خايفة لا نجي عندكم تطيرولي راسي، هي مليحة كي يقلقني ولدك نطيرلو يديه بالوحدة نخليلو زوج برك مادام كلشي مسموح بصح الحالة تخوّف، هيا تربحو اوسويvووو.
هيا من بعد فسد المورال، وما عجبني حتى واحدجا الخنفساء يماه شبعت فيه شكر وولدي وولدي وانا فايقتلها وعلابالي كل خنفوس عند يماه غزال المهم قتلو دير ريجيمومن بعد ارواح لازمك طول تاع جرادة ووزن تاع فراشة وياربي، جاني تاني نحول حاسب روحو معرف واش فاميلتو عندهم مصنع العسل ولاعبها عليا معرف واش قتلو هيا طبّڨ علياجاني مستر دودة قتلو نتا حياتك كاملة تحت الارض حاب تغمني معاك انا تاني؟ وهواء ربي وضوء الشمس لمن نخليه؟ هيا تربح، حتى فقدت الأمل نهائيا، فجأة دخلت حلزونة هي وولدها هيا رجعلي الامل، بقيت نشوف مع الحلزونة هاديك هاد القوقعة نعرفها وهاد العينين رايحين ادروات اڨوش نعرفهم ياااه هادي شيماء @ماغيكاي تشانفرحت كي شفتها مسكينة، قتلها غير الخير هادي غيبة، قاتلي جيت نخطب لولدي، آو يخي شيماء قدي في العمر! ومن بعد تفكرت بلي هي سابقتني بسنوات ضوئية في عالم الحلزونات، المهم قتلها شوفي هنا لا معريفة لا عشرة لا خمسة الدوصي هو لي يبين، هيا واش عندو ولدك، قاتلي ولدي يحب البشامق نهار كامل وهو يجري بيهم ورا الناس ويتيري، قتلها ربحت يسما عندو موهبة شقلبة البشماق، معليش نشريلو بشامق النيلو وخلي يبرد قلبو ويمارس هواية رمي الجلة قصدي رمي البشماق بالاك يولي بطل أولبمي، المهم واش تاني، قاتلي نهار كامل وهو حاكم الناس برا لي يلقاه يدعيلو دعوة خير، قتلها مليحة هادي ربحت تاع الصح زيدي زيدي، قاتلي ولدي يحب الانمي يعني لا خدمة لا زدمة يتفرج برك، هادو كامل مواصفاتو ونتي خيري، هيا خممت شوي وقلتلها شوفي يا عجوزتي صديقتي ولدك فيه امور مليحة نزيدو نعدلولو لي باراماتر برك ويولي هايل، هيا تفاهمنا على الشرط 20 ورقة من شجرة الزعرور وغرام من ورق الكرز وزوج ريشات تاع تشينة وقرعة عسل، المهم قالولي السمانة الجاية نوليلو نديرو خطبة رسمية، رانا في عشرين سنة ومابان عليهم خبر، كل ما نعيّط يقولولي رانا في الطريق وهوما يسكنو غير في الدورة، ومن هنا استنتجت ردو بالكم تشرطو زوج ورق تاع التشينة هوما سباب كلشي، المهم شيماء وين راكي
نتمنى القصة تكون عجبتكم وضحكتكم، ماعلاباليش اذا الموضوع منسق ولا طويل ولا قصير راني بالتيليفون وخدمتو بالتيليفون وتعبت معاه بزاف، المهم ان شاء الله يعجبكم ويدخل عليكم الفرحة ^^
تحياتي
مرحبا بكم لماويين ولماويات في عالم الخيال والتشويق والإثارة، اربطوا الأحزمة واستعدوا معنا لهذه الرحلة المشوّقة
3 .. 2 .. 1 انطـــــلاق
احم احم نعرفكم بنفسي أنا الآنسة حلزونة، من عائلة الحلازين ومن مملكة الحشرات، صغيرة وشابة وقارية
واحد النهار قاعدة في أمان الله نتفرج في مجلة القواقع جابو فيها ستايلات جدد وملاح، هاد المجلة شريتها قبل 4 سنين مانجي نقلب صفحة يعدي عام، لا علينا جاتني ماما فرحانة، قاتلي بنتي الشابة الزينة درك كبرتي الله يبارك يعني فهمتيني؟، قتلها لا ماتقوليهاش ! وجاو الدموع في عينيا قتلها وانا نقول بوشون القرعة لي مطايش برا تاع واه وهو رودسوكور؟ كتر خيرك ماما سيارة ضربة وحدة؟، قاتلي واش من سيارة ركزي معايا مليح، قاتلي درك كبرتي يسما لازم تتزوجي، تشوكيت وتخلعت وافتجأت
غدوة لبست مليح وتصدرت في الصالون كي السلطانة والعرسان جاو من كل بلاصة كل واحد يستنى في دورو وبدا الكاستنينغ
هيا دخل عليا صرصور هادا سروال مقطع الشعر طالع للسماء السنسلة طويلة في الرقبة والقيتارة وبدا يسنترلي ويخبط في راسو زعما الروك، مالقاش على وجهي علامة الرضا هيا قلبها مايكل جاكسون
شوي هكا دخل نمول من عائلة النمل يجري برك وسط الصالون تقول يجريو وراه لابوليس، قتلو اقعد قالي مانقدرش النشاط والعمل قتلو درتلي الفارتيج
شوي هكا دخلت السيدة عنكبوت وولدها ماعرفتش حتى منين نصافحها مدتلي 4 يدين كاملين، المهم جات لابسة خيمار كحل وصاك كحل وهي بعد كحلة، قالك عندها يومين من لي قتلت راجلها وجاية تخطب بقلب بارد، قتلها تفضلو غير الخير، قاتلي جيت نخطب لولدي، فحل الله يبارك ويخدم صياد كل يوم يحكم كبش قاتلي يعني كاين الخير، والمرأة عندنا ما تخدمش وماتخرجش من دارها نهائيا، قتلها على هادي عايشين في شبكة لي تجيبوه يلصق تما مايزيدش فيها دورة، هيا خممت شوي
هيا من بعد فسد المورال، وما عجبني حتى واحد
نتمنى القصة تكون عجبتكم وضحكتكم، ماعلاباليش اذا الموضوع منسق ولا طويل ولا قصير راني بالتيليفون وخدمتو بالتيليفون وتعبت معاه بزاف، المهم ان شاء الله يعجبكم ويدخل عليكم الفرحة ^^
تحياتي