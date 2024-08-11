السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

موضوعي ليس بمشكلة بقدر ماهو موضوع للنقاش ولكن أردت أن يكون في هذا القسم حتى اكون مرتاحة اكثر

انا فتاة في بداية العشرينات هذه الفترة أصبح يتقدم لي الكثير من الخطاب وارفض ليس تكبر او استعلاء ولكن أرى اني مشوشة ،وعائلتي لا تفهمني حتى ان بعض الأقارب اصبحو يشكون ان هناك شخص في حياتي انتظره ليأتي لخطبتي ولكن انا الحمد لله بعيدة كل البعد عن العلاقات بين الرجل والمرأة حتى مايسمونه صداقة في إطار الدراسة او بمثابة اخ ،او حتى الاستحداث الاخير مايسمى بالتعرف بنية الزواج لا اتيح له فرصة ،مرات عندما أكون في الشارع ويسألني شاب او امرأة اجيب اني مخطوبة او حتى متزوجة المهم اتفادى هذا الموضوع وهذا ما قد يراه البعض عقدة ...

ولكن انا لي أسبابي وبعضها مخاوف ...

أولا انا دراستي تتطلب الكثير من الجهد والوقت وحتى اني لم انهيها بعد لان سنوات دراستها أطول ورغم كل هذا الجهد بدأت اقتنع اني لا اريد العمل مستقبلا او على الاقل لن اعمل الا في شروط معينة وهذا ما تراه عائلتي تضييعا لجهدي وحياتي ،وكان علي من الاول عدم اختيار هذا التخصص ..ومادام اني لم انهي دراستي ولم احدد كيف سيكون مستقبلي كيف استطيع ان ابني أسرة خاصة أن رزقت باولاد لست من النوع الذي يرى ان طموحات المرأة اولى من اسرتها واولادها مهما كان منصبها..

ثانيا الخطاب الذين قابلتهم في الرؤية الشرعية نوعان بعضهم أتى بنية اني سأعمل مستقبلا ظانا ان تخصصي يضمن العمل المباشر ولا يعلم عن شبح البطالة ومن اول كلمة معه يحاول اقناعي عن كيف سيدعمني و امه تهتم بالاولاد وووو

والنوع الثاني من أراهم على الفطرة السليمة رافض للعمل

والمشكل هنا اني لم اقبل النوعين وذلك لاني لا اريد من أتى طمعا حتى وربما مستقبلا لن أجد عملا ولكن مبدأه ونيته واضحة ،ورافض للعمل لم اقبله لاني لم احدد موقفي أخشى أن أجد ميدان عمل يناسبني واظلمه واظلم نفسي ...

وقراري بعدم الزواج جعل العائلة تضغط علي خاصة الوالدة...

خاصة اني كما قلت كل من تقدموا لا اعرفهم اما والدتهم من رأتني او بعضهم كان اصدقاءهم درسوا معي ايام المتوسط والثانوي ...والبعض درسوا معي ايام الابتدائي ...



هذه الأسباب...

اما عن مخاوفي انا نشأت في أسرة محافظة الحمد لله والرجل الوحيد في حياتي هو والدي حتى اننا عشنا بعيدا عن عائلتي والدي ووالدتي بحكم عمل ابي ،اي ليس هناك تواصل مع اقاربنا من أبناء العم/ةاوالخال/ة

والبعض لا يعرفنا اصلا ،فتربيت انا واخواتي على ان نتواصل مع البنات فقط اي انا في حياتي لم اسلم حتى باليد على شاب حتى انا صغيرة حتى وان كان من اقاربي او غيرهم ودائما بحجابي ..

ولكن معظم من يخطبونني لهم ماضي وبعضهم مع بنات اعرفهم ،صح لا احد له دخل في ماضي الاخر مدام كان قبل الزواج ولكن انا هذه النقطة لم أستطع ان اتخطاها..

اعمل ان معظم الشباب لهم علاقات (لا أتحدث عن خطبة رسمية ) قبل الزواج ويوجد حتى وهو متزوج ولكن انا أراها تضحية اني اتزوج شخص عرف الكثير من البنات قبلي ليس غيرة ولكن أرى انه لا يستحقني ..ليس غرور او تكبر ولكن هذه حقيقة لست كاملة لي عيوب مثل باقي البشر ولكن في وقتنا وفي مجتمعنا صعب على فتاة ان تحافظ على عفتها وحجابها في زمن الفتن وانا الحمد لله طول حياتي حتى وانا في مكان بعيدة عن اهلي ولا احد قد يعرفني ولكن اتصرف وكأن والدي أمامي...

وهذا الامر تراه عائلتي مستحيلا يقولون لي سيجازيك الله ولكن بهذا التفكير لن تتزوجي ولن تجي شخصا انت اول امرأة في حياته...



والدتي اتفهمها لان أبناء صديقاتها وجاراتنا كلهن تزوجن اسأل الله ان يبارك لهن ،فكان ام تريد أن تفرح ببناتها ،ولكن انا لا اريد الزواج لمجرد الزواج ...يهمني التوافق الفكري والاخلاقي...

قد يرى البعض تفكيري قلة نضج ولكن الحمد لله أرى اني ناضجة مقارنة بعمري وقد اضحي في علاقتي الزوجية بالأمور المادية

ولكن المعنوية أرى انها هي الأساس...

لذلك طرحت لكم مشكلتي..

لاخذ اراءكم ربما لاني لم اعش تجارب اكثر في الحياة ،لم افكر من جانب اخر ..

او هناك من مرت بنفس التجربة ...

واذا ممكن احد المشرفين يقوم بالاشارة للاعضاء حتى اخذ أراء اكثر ..

وبارك الله فيكم مسبقا