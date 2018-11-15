تكريم خاص بمنتدى الحوار والنقاش الهادف

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,790
الإعجابات
63,131
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية

أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل أعضاءنا الكرام الدين كانت لهم بصمة في منتدى النقاش الهادف


لأصحاب المواضيع النقاشية الحصرية الهادفة كل الشكر :

لكل عضو حصد في رصيده 5 مواضيع حصرية يتحصل على الختم + الوسام :








مبارك لأصحاب أقلام النقاشات الهادفة:


@روز
@أم عبد الله
Amine7N@
@حفيدة الخنساء
@أم منيــــــر
@الامين محمد
@الأزرق الملكي
@حلم كبير




مبارك لكم التميز بمواضيعكم القيمة مزيدا من التألق في سماء المنتدى
عقبال مانشوفوا اعضاء آخرين بمواضيع حصرية في منتدى الحوار والنقاش الهادف


ادارة المنتدى
 
زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,350
الإعجابات
4,280
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
الف مبروك للفائزيز بهاذا التشريف
عقبالاعضاء اخرين
وشكر خاص للادارة المحترمة على المجهودات المبذولة
والسلطانة حبيبتي
 
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