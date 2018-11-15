تكريم خاص بمنتدى الحوار والنقاش الهادف

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,790
- الإعجابات
- 63,131
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل أعضاءنا الكرام الدين كانت لهم بصمة في منتدى النقاش الهادف
لأصحاب المواضيع النقاشية الحصرية الهادفة كل الشكر :
لكل عضو حصد في رصيده 5 مواضيع حصرية يتحصل على الختم + الوسام :
مبارك لأصحاب أقلام النقاشات الهادفة:
@روز
@أم عبد الله
Amine7N@
@حفيدة الخنساء
@أم منيــــــر
@الامين محمد
@الأزرق الملكي
@حلم كبير
مبارك لكم التميز بمواضيعكم القيمة مزيدا من التألق في سماء المنتدى
عقبال مانشوفوا اعضاء آخرين بمواضيع حصرية في منتدى الحوار والنقاش الهادف
ادارة المنتدى