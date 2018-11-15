تكريم خاص بمنتدى الحوار والنقاش الهادف

يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية

أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل أعضاءنا الكرام الدين كانت لهم بصمة في منتدى النقاش الهادف

لأصحاب المواضيع النقاشية الحصرية الهادفة كل الشكر :

لكل عضو حصد في رصيده 5 مواضيع حصرية يتحصل على الختم + الوسام :

مبارك لأصحاب أقلام النقاشات الهادفة:

مبارك لكم التميز بمواضيعكم القيمة مزيدا من التألق في سماء المنتدى

عقبال مانشوفوا اعضاء آخرين بمواضيع حصرية في منتدى الحوار والنقاش الهادف