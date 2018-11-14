تكريم خاص بالمنتدى العام

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,788
- الإعجابات
- 63,121
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل أعضاءنا الكرام الدين كانت لهم بصمة في المنتدى العام
من ضمن شروط التكريم في المنتدى أن يقوم العضو بكتابة
6 مواضيع حصرية يتحصل على الختم + الوسام :
قائمة خاصة بسنوات : 2016 /2017/2018
لاعضاء حصدوا شرف التميز في المنتدى العام بحصرياتهم "
issac570@
@الامين محمد
@الصحافية الساخرة
@ليليا مرام
@لاريمان
@حلم كبير
زاد الرحيل
مبارك لكم التميز بمواضيعكم القيمة مزيدا من التألق في سماء المنتدى
عقبال مانشوفوا اعضاء آخرين بمواضيع حصرية في المنتدى العام
ادارة المنتدى
عقبال مانشوفوا اعضاء آخرين بمواضيع حصرية في المنتدى العام
ادارة المنتدى
حتى يتحصل على وسام