تكريم خاص بمنتدى الحياة الزوجية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,788
الإعجابات
63,121
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل أعضاءنا الكرام الدين كانت لهم بصمة في منتدى
الحياة الزوجية


من ضمن شروط التكريم في المنتدى أن يقوم العضو بكتابة


3 مواضيع حصرية فما أكثر يتم ختمها بختم التميز



حتى يتحصل على وسام

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كل الشكر لكل من حصد شرف التميز
لسنوات
2015
2016
2017
2018


@علي الفاضلي
@طَيْفٌ رَحَلْ
@ليليا مرام
@بشرى ملاك
@الأزرق الملكي
@زهور الأمل
@فريد أبوفيصل
@الامين محمد
@حلم كبير




مبارك لكم التميز بمواضيعكم القيمة مزيدا من التألق في سماء المنتدى
عقبال مانشوفوا اعضاء آخرين بمواضيع حصرية في منتدى الحياة الزوجية

ادارة المنتدى



 
آخر تعديل:
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,240
الإعجابات
14,142
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم



الف مبروك
للاعضاء حقا تميزوا بمواضيعهم
و ان شاءالله دائما متميزين
و بالتوفيق لاعضاء آخرين
وشكر للادارة على هذا
التكريم

 
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