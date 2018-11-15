من أجمل ما قالوا

زاد الرحيل
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 14 جوان 2016
- المشاركات
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- النقاط
- 1,091
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
هي اطلالة صغيرة عليكم أردت من خلالها أن أضع فكرة في رأيي جميلة و هي ان نختار أجمل ما قال الاخوة و الاخوات من كلام و فكرة و رأي و حكمة تركت أثر هنا في اللمة ،فربما أفرحت أو احزنت أو انعشت و ازهرت المنتدى ،منهم من غادر و منهم من استوطن و عمل بكل جهده لصالح اللمة .
كل عضو يشارك باجمل ما قرأ لعضو أخر @السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@Yasmina.yaso
@حلم كبير
@الامين محمد
و كل اهل اللمة مدعوا للمشاركة
,
هي اطلالة صغيرة عليكم أردت من خلالها أن أضع فكرة في رأيي جميلة و هي ان نختار أجمل ما قال الاخوة و الاخوات من كلام و فكرة و رأي و حكمة تركت أثر هنا في اللمة ،فربما أفرحت أو احزنت أو انعشت و ازهرت المنتدى ،منهم من غادر و منهم من استوطن و عمل بكل جهده لصالح اللمة .
كل عضو يشارك باجمل ما قرأ لعضو أخر @السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@Yasmina.yaso
@حلم كبير
@الامين محمد
و كل اهل اللمة مدعوا للمشاركة
,