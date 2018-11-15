من أجمل ما قالوا

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,284
الإعجابات
7,361
النقاط
1,091
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
هي اطلالة صغيرة عليكم أردت من خلالها أن أضع فكرة في رأيي جميلة و هي ان نختار أجمل ما قال الاخوة و الاخوات من كلام و فكرة و رأي و حكمة تركت أثر هنا في اللمة ،فربما أفرحت أو احزنت أو انعشت و ازهرت المنتدى ،منهم من غادر و منهم من استوطن و عمل بكل جهده لصالح اللمة .
كل عضو يشارك باجمل ما قرأ لعضو أخر @السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@Yasmina.yaso
@حلم كبير
@الامين محمد
و كل اهل اللمة مدعوا للمشاركة
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