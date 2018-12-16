إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون لموسمها السابع ـ الكل معني بالمشاركة ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
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الجزائر الحبيبة
#1
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تاريخ 18 من شهر ديسمر

هذا التاريخ العزيز علينا جميعا
و هو تاريخ تأسيس هذا الصرح العظيم
منتدى اللمة الجزائرية

اللمة الجزائرية إسم كبير و شامخ
في سماء المنتديات
إسم و عنوان للرقي و للابداع و للأخلاق
إسم للصداقة و للمصداقية
و التميز دائما
لأنها تحوي بن جنباتها
المتيزون دائما
و هم ابناؤها الـأوفياء
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اللمة الجزائرية
لم تخلق من عدم
ولم تُشيد ببساطة
ولم تكن مجرد منتدى مرّ اسمه مرور الكرام في عالم النت والواقع !
هي اكبر من هذا كثيرا
فقد مرت بمراحل كثيرة وعقبات كثيرة لتصل الى ماوصلت اليه اليوم
وكل الشكر يعود لأعضائها الذين كان لهم الفضل الكبير في استمراريتها

اللمة اليوم تقف ولاتزال واقفة باذن الله
شامخة عالية
برقي أخلاق أحبابها وعطاؤهم اللامنقطع
نحن هنا نمثل عادات وتقاليد مجتمعنا العربي الجزائري
ونعكس واقعه وشخصيته
كما لاننسى ان معنا من الاخوة العرب من نرفع لهم القبعة احتراما
من جنسيات عربية مختلفة نتشرف بهم وبأخلاقهم وبتواجدهم المستمر معنا
نحن هنا اجتمعنا لنشكلّ عائلة واحدة ويدا واحدة
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سيرا على نهج الاخوة اساتذتنا و استاذاتنا الاداريين والمشرفين السابقين
و كما تعودنا في هذا التاريخ من كل سنة
نعلن اليوم ومن هذا المنبر عن انطلاق المسابقة الكبرى و الضخمة بمناسبة ذكرى ميلاد اللمة الجزائرية
مسابقة مميـــــــــــــــزون لموسمها .السابع
و تحت شعار
متميزون دائما
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المسابقة هته السنة بحلة و بشكل جديد و بطريقة اسهل حتى نمكن الجميع من المشاركة فيها
المسابقة في عدة اقسام في اللمة و بعدة اختيارات و بحرية اكبر و بجوائز اكبر للجميع

الآن إليكم الأقسام و العناوين و بعدها شروط و الجوائز

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1 ـ قســـم .مجتمع اللمة العام خمسة اختيارات يختار موضوعا واحدا
ـ تدخين الاطفال او المراهقين
ـ العزلة و الانطواء امراض تهدد مستقبلنا
ـ العنف اللفظي
ـ في بيتنا ملتحيي
ـ في بيتنا منقبة

2 ـ قســـم .منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام خمس اختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ الزواج المبكر هل يستطيع المراهق النجاح في تأسيس أسرة ؟
ـ تمشي على استحياء
ـ رفض الطفل للمدرسة
ـ تأثير ونتائج الشبكات التواصل الاجتماعي
ـ الثقافة الجنسية في مدارسنا شر لابد منه ام شر يراد لأولادنا

3 ـ قســـم . ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ] لكم ثلاث أختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ خط و صورة ــ اكتب الآية الكريمة بخط يدك و ارفع لنا أجمل صورة لها من هاتفك الخاص
قوله تعالى :(( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ))
ـ صور فنجان قهوتي
ـ عبر عن محتوى الصورة التالية
تأثير شبكات التواصل على الاسره.jpg



4ـ قســـم .منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ] لَمـح و اكتب لنا عندنا ثلاث تلميحات و المشارك يختار تلميحا وااحدا ليكتب عنه
ـ فيَا لَيتَ الشّبابَ يَعُودُ يَوْماً،فأُخبرَهُ بمَا فَعَلَ المَشيبُ
ـ في آخِر اللِيل يهدأ المَكانْ ليستيقض حنيني
ـ يا ليلُ حَسبِيَ ما لَقيتُ مِن الشَقا رُحماكَ لَستُ بِصَخرةٍ صمَّاءِ

5 ـ قسم منتدى المطبخ الجزائري
ـ تحضير تحلية بالخطوات بالصور و بالشرح

منتدى الرسم والتصاميم
ـ قم بتصميم أو رسم شعار هته السنة و هو متميزون دائما

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شروط المسابقة
يمكن لعضو واحد المشاركة في الاقسام التي يريدها حتى ولو شارك في كل الاقسام ما في مشكل
يحق للعضو المشاركة بموضوع واحد في كل قسم اي لا يحق له المشاركة بموضوعين في نفس القسم
ادارج كلمة مشاركتي في مسابقة مميزون ضمن عنوان الموضوع الذي يريد المشاركة به
الالتزام بالعناوين المقترحة و بقوانين اللمة عامة و قوانين كل قسم خاصة
المدة المسموح بها لتقديم المشاركات إلى غاية 15 جانفي 2019
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جوائز المسابقة

يتحصل الفائز الأول من كل قسم
على وسام نجم اللمة + لقب نجم اللمة تكتبه الادارة تحت اسمه


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و على


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باقي المشاركات تتحصل على الوسام

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و على


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المسابقة تحت اشراف
الأستاذ 4algeria.com
و الاخت السلطانة
و الأختYasmina.yaso
و الأخت لؤلؤة قسنطينة
و اخوكم [B]الامين محمد[/B]

اي استفسار نحن في الخدمة
في هذا الموضوع او بالرسايل الخاصة
 

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,894
الإعجابات
63,547
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في انتظار مواضيعكم الحصرية المتميزة

ننتظر ابداعاتكم ايها النجوم

:):)
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,894
الإعجابات
63,547
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
 
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