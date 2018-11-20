أسئلة مسابقات التوظيف دخولكم ضروري

بسم الله

السلام عليكم أحبابي في اللمة العزيزة

المهم قلبي تعمر و من مان و أنا نعمل مسابقات لكن الخدمة مازال

ما بان عليها خبر , بعد التفكير قلت هاذ الخبرة ما نخبيهاش على خاوتي

و نعلمهم كيف راهم يكلخولكم في المسابقات باش ما تتهفوش كيما أنا المهم راح

نعمل ليكم أسئلة مع إجاباتها على شكل كونكور

إليكم الأسئلة و الإجابات

المدير : يسأل . إسمك

أنت تجاوب , إسمي محمد مثلا

المدير : عندنا طيارة فيها 50 فليزة كي نرميو فليزة وحدة ـ كم تبقى من فليزة

محمد : الباقي 49 فليزة

المدير : كيف نحطو فيل في الفريجيدار في ثلاث خطوات

محمد : 1 نفتح الفريجيدار ـ 2 نحط الفيل , 3 نغلق الفريجيدار

المدير : أمممممممممممممم طيب كيف نحط زرافة في الفريجيدار بأربع خطوات

محمد : 1 ـ نفتح الفريجيدار ، 2 ـ نخرج الفيل ، 3 ـ نحط الزرافة ، 4 ـ نغلق الفريجيدر

المدير : أممممممممممممم طيب الأسد عامل حفلة شكون غاب ما الحيوانات

محمد : أكيد الزرافة اللي راهي في الفريجيدار

المدير : أممممممممم طيب طفلة حابة تفوت من النهر

بصح خايفة من التمساح واش تعمل

محمد : ما تخافش التمساح راه في العرضة نتاع الأسد

المدير : بصح الطفلة أثناء مرورها في النهر ماتت يا هل ترى كيف

محمد : أكيد قضاء و قدر و أجلها جاها

المدير : هههههههههه غلط غلط غلط راك خسرت الكونكور

محمد : علاه كلش جبته صح

المدير : يا أحمق يا غبي الطفلة ماتت لأنة الفليزة اللي رميناها من الطييارة طاحت عليها خخخخخخخخخخخ

دام البسمة على وجوههكم أحبابي في اللمة