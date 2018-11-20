أسئلة مسابقات التوظيف دخولكم ضروري

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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بسم الله
السلام عليكم أحبابي في اللمة العزيزة
المهم قلبي تعمر و من مان و أنا نعمل مسابقات لكن الخدمة مازال
ما بان عليها خبر , بعد التفكير قلت هاذ الخبرة ما نخبيهاش على خاوتي
و نعلمهم كيف راهم يكلخولكم في المسابقات باش ما تتهفوش كيما أنا المهم راح
نعمل ليكم أسئلة مع إجاباتها على شكل كونكور
إليكم الأسئلة و الإجابات
المدير : يسأل . إسمك
أنت تجاوب , إسمي محمد مثلا
المدير : عندنا طيارة فيها 50 فليزة كي نرميو فليزة وحدة ـ كم تبقى من فليزة
محمد : الباقي 49 فليزة
المدير : كيف نحطو فيل في الفريجيدار في ثلاث خطوات
محمد : 1 نفتح الفريجيدار ـ 2 نحط الفيل , 3 نغلق الفريجيدار
المدير :أمممممممممممممم طيب كيف نحط زرافة في الفريجيدار بأربع خطوات
محمد : 1 ـ نفتح الفريجيدار ، 2 ـ نخرج الفيل ، 3 ـ نحط الزرافة ، 4 ـ نغلق الفريجيدر
المدير : أممممممممممممم طيب الأسد عامل حفلة شكون غاب ما الحيوانات
محمد : أكيد الزرافة اللي راهي في الفريجيدار
المدير : أممممممممم طيب طفلة حابة تفوت من النهر
بصح خايفة من التمساح واش تعمل
محمد : ما تخافش التمساح راه في العرضة نتاع الأسد
المدير : بصح الطفلة أثناء مرورها في النهر ماتت يا هل ترى كيف
محمد : أكيد قضاء و قدر و أجلها جاها
المدير : هههههههههه غلط غلط غلط راك خسرت الكونكور
محمد : علاه كلش جبته صح
المدير : يا أحمق يا غبي الطفلة ماتت لأنة الفليزة اللي رميناها من الطييارة طاحت عليها خخخخخخخخخخخ
دام البسمة على وجوههكم أحبابي في اللمة
و الله أنا سعيييد خلوني نفرح و نضحك
السلام عليكم أحبابي في اللمة العزيزة
المهم قلبي تعمر و من مان و أنا نعمل مسابقات لكن الخدمة مازال
ما بان عليها خبر , بعد التفكير قلت هاذ الخبرة ما نخبيهاش على خاوتي
و نعلمهم كيف راهم يكلخولكم في المسابقات باش ما تتهفوش كيما أنا المهم راح
نعمل ليكم أسئلة مع إجاباتها على شكل كونكور
إليكم الأسئلة و الإجابات
المدير : يسأل . إسمك
أنت تجاوب , إسمي محمد مثلا
المدير : عندنا طيارة فيها 50 فليزة كي نرميو فليزة وحدة ـ كم تبقى من فليزة
محمد : الباقي 49 فليزة
المدير : كيف نحطو فيل في الفريجيدار في ثلاث خطوات
محمد : 1 نفتح الفريجيدار ـ 2 نحط الفيل , 3 نغلق الفريجيدار
المدير :أمممممممممممممم طيب كيف نحط زرافة في الفريجيدار بأربع خطوات
محمد : 1 ـ نفتح الفريجيدار ، 2 ـ نخرج الفيل ، 3 ـ نحط الزرافة ، 4 ـ نغلق الفريجيدر
المدير : أممممممممممممم طيب الأسد عامل حفلة شكون غاب ما الحيوانات
محمد : أكيد الزرافة اللي راهي في الفريجيدار
المدير : أممممممممم طيب طفلة حابة تفوت من النهر
بصح خايفة من التمساح واش تعمل
محمد : ما تخافش التمساح راه في العرضة نتاع الأسد
المدير : بصح الطفلة أثناء مرورها في النهر ماتت يا هل ترى كيف
محمد : أكيد قضاء و قدر و أجلها جاها
المدير : هههههههههه غلط غلط غلط راك خسرت الكونكور
محمد : علاه كلش جبته صح
المدير : يا أحمق يا غبي الطفلة ماتت لأنة الفليزة اللي رميناها من الطييارة طاحت عليها خخخخخخخخخخخ
دام البسمة على وجوههكم أحبابي في اللمة
و الله أنا سعيييد خلوني نفرح و نضحك
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