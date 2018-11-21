السلام عليكم اعضاء اللمة الكرام

سأدخل مباشرة في موضوعي وارجو منكم عدم التجريح فضلا

أنا كنت فتاة بريئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى نشأت في عائلة محافظة محجبة مهتمة بأمور ديني ولله الحمد كان كل همي دراستي لا اكثر ولا اقل لكن عندما صرت في الثانوية اعجبت بأحد أساتذتي بل تخطى ذلك الاعجاب كانت تلك اول مرة احس بذلك الإحساس درست عنده طيلة 3 سنوات وكنت من المتفوقات كنت جد متحفظة على تلك المشاعر لدرجة اني كنت اتفادى الحديث معه لكن كنت احس اني فقدت تلك البراءة بالرغم من اني لم اقم بأي تصرف مخل بالعكس كنت أدعو ربي ان يكون من نصيبي لا اكثر وكنت أردد دائما انها مجرد مشاعر مراهقة ستختفي مع مرور الوقت دخلت الجامعه وبدأت حياة جديدة اناس جدد أساتذة جدد دراسة جديدة بيئة جديدة لكني لم اتغير حتى تلك المشاعر لم تبرح قلبي اقول هذا وقد مر على هذه القصة 6 سنوات سمعت فيها أنه تزوج لازلت اتذكر نفسي عندما سمعت الخبر صحيح أنه لم يؤثر على دراستي ولا على أخلاقي لأن الأمر خارج يدي كنت اغض بصري واتفادى مكالمته لكن لم استطع نسيانه حاليا أشعر بأني اصبحت إنسانة باردة منعدمة المشاعر لا استطيع تصور نفسي اتقاسم حياتي مع انسان آخر رفضت العديد من عروض الزواج فقط لاني ارى نفسي ساظلم ذلك الإنسان للتوضيح مشاعري اتجاه ذلك الإنسان ماتت عندما علمت أنه تزوج وماتت كل المشاعر الأخرى اعلم أن الكثير منكم سيعتقد اني أبالغ لكن أقسم اني صرت جد باردة رافضة لفكرة الزواج باختصار لا وجود لكلمة تستطيع التعبير عن ما اشعر به