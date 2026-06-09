وصية اب لأبنه.

أب يخاطب أبنه ويوصيه ...

ابني العزيز في يوم من الايام ستراني عجوزا غير منطقي في تصرفاتي ....

عندها في ذلك الوقت من فضلك اعطيني بعض الوقت و بعض الصبر لتفهمني وعندما ترتعش يدي ليسقط بعض الطعام على صدري وعندما لا أقدر على لبس ثياب ..

فتحلى بالصير معي .. وتذكر سنوات مرت وانا أعلمك ما لا أستطيع فعله اليوم

اذ حدثتك بكلمات مكررة واعدت لك ذكرياتي

فلا تغضب وتمل لكن كررت من احلك قصصا و حكايات فقط لانها كانت تفرحك ..

وكنت تطلب مني ذلك دوما وأنت صغير. ..!!

فعذار حاولت إن لا تقاطعني الآن

إن لم اعد انيقا جميل الرائحة...!!

فلا تلمني وتذكر في صغرك محاولاتي العديدة لأجعلك انيقا جميل الرائحة ..

لا تضحك مني إن رأيت جهلي وعدم فهمي لأمور جيلكم هذا. ...

ولكن ... من أنت عيني لألحق بما فاتني !!

انا من أدبتك .. انا من علمتك كيف تواجه الحياة ...

فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما لا يجب ؟!!!

لا تمل من ضعف ذاكرتي وبطئ كلماتي أثناء محادثتك ...

لأن سعادتي من المحادثة الان هي فقط إن اكون معك!!!!!

فقط ساعدني لما أحتاج اليه فمازلت اعرف ما اريد !!!!

عندما تخذلني قدماي في حملي إلى المكان الذي اريده قمت عطوفا معي وتذكر اني قد اخذت بيدك كثيرا لكي تستطيع إن تمشي ...

فلا تستحيي أبدا إن تأخذ بيدي اليوم فغدا ستبحث عن من يأخذ بيدك. ...



في سني هذا إعلم اني لست مقبلا على الحياة مثلك و اكتب ببساطة انتظر الموت !!!

فكن معي. .. ولا تكن علي. ..؛؛!!

عندما تتذكر شيئا من اخطاءي فأعلم اني لم أكن اريد سوى مصلحتك ..

وإن أفضل ما تفعله معينة الآن .....

إن تفقر ولايتي .... وتستر عورتي ...

غفر الله لك وسترك.....

لا اول ضحاكتك وإبتسامتك تفرحني كما كنت صغيرا بالضبط فلا تحرمني صحبتك !!!!!

كنت معك حين ولدت فكن معي حين أموت.....!!!!!!