فروض و اختبارات السنة الخامسة ابتدائي الفصل الأول 2018-2019

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nino2013

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تحميل نماذج اختبارات و فروض السنة الخامسة ابتدائي في مادة اللغة العربية (الجيل الثاني)

نقدم لكم أعضاء و زوار المنتدى في هذا الموضوع نماذج فروض و اختبارات لمستوى السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، في مادة اللغة العربية لتقييم مكتسبات الفصل الأول.


تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الأول 01 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الثاني 02 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الثالث 03 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الرابع 04 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الخامس 05 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج السادس 06 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج السابع 07 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الثامن 08 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج التاسع 09 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج العاشر 10 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الحادي عشر 11 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الثاني عشر 12 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الثالث عشر 13 ) : من هنا

تحميل اختبار اللغة العربية مستوى السنة الخامسة ابتدائي (النموذج الرابع عشر 14 ) : من هنا


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