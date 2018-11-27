تعزية لأختنا

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي"
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم كافة أفراد طاقم منتدى اللمة الجزائرية بخالص العزاء والمواساة إلى الأخت @آية نور اليقين
اثر وفاة حماتها والدة زوجها
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى نسأل الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه لراجعون.
"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي"
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم كافة أفراد طاقم منتدى اللمة الجزائرية بخالص العزاء والمواساة إلى الأخت @آية نور اليقين
اثر وفاة حماتها والدة زوجها
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى نسأل الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه لراجعون.