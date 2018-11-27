تعزية لأختنا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,754
الإعجابات
63,099
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم كافة أفراد طاقم منتدى اللمة الجزائرية بخالص العزاء والمواساة إلى الأخت @آية نور اليقين

اثر وفاة حماتها والدة زوجها

سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى نسأل الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه لراجعون.


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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
159
الإعجابات
151
النقاط
9
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
انا لله وان اليه راجعون
ربي يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة
عظم الله اجركم اختي اية نور اليقين وربي يعطيكم الصبر
 
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