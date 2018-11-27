تعزية لأختنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم كافة أفراد طاقم منتدى اللمة الجزائرية بخالص العزاء والمواساة إلى الأخت @آية نور اليقين

اثر وفاة حماتها والدة زوجها