عزاء أهلنا فريق مولودية البيض

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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إنالله وإنا إليه راجعون
: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "
و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْه راجعون "
إثر حادث المرور المميت الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض
و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالى
المرحوم مساعد المدرب مفتاح خالد و المرحوم حارس المرمى بوزياني زكريا
بهذا المصاب الجلل تتقدم ادارة اللمة بأسمى عبارات التعازي و المواساة لعائلات الضحايا وكل أسرة فريق مولودية البيض
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
ويسكنهم فسيح جناته
: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "
و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْه راجعون "
إثر حادث المرور المميت الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض
و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالى
المرحوم مساعد المدرب مفتاح خالد و المرحوم حارس المرمى بوزياني زكريا
بهذا المصاب الجلل تتقدم ادارة اللمة بأسمى عبارات التعازي و المواساة لعائلات الضحايا وكل أسرة فريق مولودية البيض
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
ويسكنهم فسيح جناته