عزاء أهلنا فريق مولودية البيض

إنالله وإنا إليه راجعون

: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "

و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْه راجعون "



إثر حادث المرور المميت الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض

و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالى

المرحوم مساعد المدرب مفتاح خالد و المرحوم حارس المرمى بوزياني زكريا

بهذا المصاب الجلل تتقدم ادارة اللمة بأسمى عبارات التعازي و المواساة لعائلات الضحايا وكل أسرة فريق مولودية البيض

سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان

ويسكنهم فسيح جناته