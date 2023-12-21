عزاء أهلنا فريق مولودية البيض

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,342
نقاط التفاعل
47,800
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
إنالله وإنا إليه راجعون
: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "
و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْه راجعون "

إثر حادث المرور المميت الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض
و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالى
المرحوم مساعد المدرب مفتاح خالد و المرحوم حارس المرمى بوزياني زكريا
بهذا المصاب الجلل تتقدم ادارة اللمة بأسمى عبارات التعازي و المواساة لعائلات الضحايا وكل أسرة فريق مولودية البيض
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
ويسكنهم فسيح جناته
 
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