خربشات من عالم الضياع .......

ضائعة كورقة شجر تتجاذبها الرياح فتارة هي بالشرق و تارة بالشمال ، طريقي واضحة معالمها بها محرابي و قرآني و شغفي و سقف طموحاتي ، و ذاتي ضائعة تتلاشى مع كل اشتياق و مع كل نظرة و ابتسامة لاتدري كيف ستجمع شتات أفكارها و أين ؟

ضائعة لا أدري أأرقص على سمفونية نثرت بها شيئا من أوجاعي و كثيرا من اشتياقي ، أم أنني سأعزف الحب لحنا و نغما ، و أنثر على أوراقي قصيدة شوق تحكي ضياع انثى على سطور حياة قست فأبكت ثم خانت فغدرت .

قوية أكملت مشواري و حملت على عاتقي من الهم جبلا و اثنين و ثلاثا ، قوية سامحت و صفحت عن كل سيئة ثم جددت كحلي الذي أخفته دموعي فمضيت مجددا بطريقي ، هشة لا تقوى على كتم دمعة و لا شهقة حزن ،

ضائعة قلبي يناقض عقلي فلا أدري أيا من الدروب أسلك .

عفيفة تقطر حياءا في واقعي و راقصة تسكي الكؤوس تباعا على أوراقي ، فكيف لي أن أدرك أيا من الدروب أنا أختار و أي محراب أتلو فيه صلواتي لا أدرك شيئا غير أن الذي بقلبي شوق لغائب

لا يلبث نوره يسطع علي إلا غاب مجددا

خربشات الليل 🎀🎀