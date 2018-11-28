حيث طرحها في برنامجه الانتخابي أنه يحق للفتيات الإختيار بالقبول او الرفض. إضغط للتوسيع...

"إن القانون 06/14 في المادة03 هو واضح و يقول (إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنيين الجزائريين البالغين من العمر 19سنة) " إضغط للتوسيع...

القانون لم يحدد الجنس و لم يقل الذكور الجزائريين او الإناث و القرار يبقى عندكم انتم في المجلس الشعبي الوطني إذ احببتم ان تاخذو قرار بإضافة المرأة للخدمة الوطنية إضغط للتوسيع...

مع الفكرة

ضد الفكرة

للنقاش

الخدمة الوطنية للبنات ما رأيك بصراحة؟

هل أنت مع او ضد الفكرة و لماذا؟

هي العبارات التي تحدث ضجة هذه الأيامفي الاونة الاخيرة تداولت الكثير من وسائل الاعلام الخبرالفكرة جائت في اقتراحات المرشح لرئاسيات الجزائركما صرح إطار بمديرية الخدمة الوطنية في المجلس الشعبي الوطني قائلا:حيث علق بعدها بالتالي:نشاهد هذا المقطع نعود لنقاشناالبعضو يبرر كلامه بـالتالي:1- تزيد في قوة شخصية المرأة و تزيدها ثقة بالنفس.2- تجربة مفيدة تمكنها من مساندة الرجل في أي توترات خارجية...3- تجسد فكرة التساوي بين الجنسين.البعضو يبرر كلامه بـالتالي:1- ليس من تقاليد و الأعراف المتعارف عليها في الجزائر.2- ليست من قيم ديننا الاسلامي.3- لا تتناسب مع أنوثة المرأة.