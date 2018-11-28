الخدمة الوطنية للبنات - ما رأيك بصراحة

هل أنت مع فكرة الخدمة الوطنية للمرأة

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
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الجنس
ذكر
#1
الفتيات في الجزائر في الخدمة العسكرية هي العبارات التي تحدث ضجة هذه الأيام
في الاونة الاخيرة تداولت الكثير من وسائل الاعلام الخبر

الفكرة جائت في اقتراحات المرشح لرئاسيات الجزائر عبد العزيز بلعيد
حيث طرحها في برنامجه الانتخابي أنه يحق للفتيات الإختيار بالقبول او الرفض.
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كما صرح إطار بمديرية الخدمة الوطنية في المجلس الشعبي الوطني قائلا:
"إن القانون 06/14 في المادة03 هو واضح و يقول (إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنيين الجزائريين البالغين من العمر 19سنة)"
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حيث علق بعدها بالتالي:
القانون لم يحدد الجنس و لم يقل الذكور الجزائريين او الإناث و القرار يبقى عندكم انتم في المجلس الشعبي الوطني إذ احببتم ان تاخذو قرار بإضافة المرأة للخدمة الوطنية
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نشاهد هذا المقطع نعود لنقاشنا
https://www.facebook.com/video.php?v=382623682478889

البعض مع الفكرة و يبرر كلامه بـالتالي:
1- تزيد في قوة شخصية المرأة و تزيدها ثقة بالنفس.
2- تجربة مفيدة تمكنها من مساندة الرجل في أي توترات خارجية...
3- تجسد فكرة التساوي بين الجنسين.

البعض ضد الفكرة و يبرر كلامه بـالتالي:
1- ليس من تقاليد و الأعراف المتعارف عليها في الجزائر.
2- ليست من قيم ديننا الاسلامي.
3- لا تتناسب مع أنوثة المرأة.

للنقاش
الخدمة الوطنية للبنات ما رأيك بصراحة؟
هل أنت مع او ضد الفكرة و لماذا؟
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#2
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العمر
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الجزائر
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أنثى
#2
هل انتهى الرجال حتى نصبح نجند الفتيات
غباء و تهور و عدم وعي لا أكثر
أصلا الفتيات تاعنا من عند ربي طايحين خشينات زيد عليها الخدمة العسكرية تولي راجل و نص
قرار معندو حتى معنى خلاااااص
 
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