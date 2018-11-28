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الفتيات في الجزائر في الخدمة العسكرية هي العبارات التي تحدث ضجة هذه الأيام
في الاونة الاخيرة تداولت الكثير من وسائل الاعلام الخبر
الفكرة جائت في اقتراحات المرشح لرئاسيات الجزائر عبد العزيز بلعيد
كما صرح إطار بمديرية الخدمة الوطنية في المجلس الشعبي الوطني قائلا:
حيث علق بعدها بالتالي:
نشاهد هذا المقطع نعود لنقاشنا
البعض مع الفكرة و يبرر كلامه بـالتالي:
1- تزيد في قوة شخصية المرأة و تزيدها ثقة بالنفس.
2- تجربة مفيدة تمكنها من مساندة الرجل في أي توترات خارجية...
3- تجسد فكرة التساوي بين الجنسين.
البعض ضد الفكرة و يبرر كلامه بـالتالي:
1- ليس من تقاليد و الأعراف المتعارف عليها في الجزائر.
2- ليست من قيم ديننا الاسلامي.
3- لا تتناسب مع أنوثة المرأة.
للنقاش
الخدمة الوطنية للبنات ما رأيك بصراحة؟
هل أنت مع او ضد الفكرة و لماذا؟
في الاونة الاخيرة تداولت الكثير من وسائل الاعلام الخبر
الفكرة جائت في اقتراحات المرشح لرئاسيات الجزائر عبد العزيز بلعيد
حيث طرحها في برنامجه الانتخابي أنه يحق للفتيات الإختيار بالقبول او الرفض.
"إن القانون 06/14 في المادة03 هو واضح و يقول (إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنيين الجزائريين البالغين من العمر 19سنة)"
القانون لم يحدد الجنس و لم يقل الذكور الجزائريين او الإناث و القرار يبقى عندكم انتم في المجلس الشعبي الوطني إذ احببتم ان تاخذو قرار بإضافة المرأة للخدمة الوطنية
البعض مع الفكرة و يبرر كلامه بـالتالي:
1- تزيد في قوة شخصية المرأة و تزيدها ثقة بالنفس.
2- تجربة مفيدة تمكنها من مساندة الرجل في أي توترات خارجية...
3- تجسد فكرة التساوي بين الجنسين.
البعض ضد الفكرة و يبرر كلامه بـالتالي:
1- ليس من تقاليد و الأعراف المتعارف عليها في الجزائر.
2- ليست من قيم ديننا الاسلامي.
3- لا تتناسب مع أنوثة المرأة.
للنقاش
الخدمة الوطنية للبنات ما رأيك بصراحة؟
هل أنت مع او ضد الفكرة و لماذا؟