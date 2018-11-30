صلصة مايونيز ناجحة من مطبخي

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1

بسملة بنوته.png








أعضاء و زوار منتدى اللمة أقدم
لكم صلصة مايونيز من مطبخي
ناجحة و متمسكة تشكل كما تريدون
مثل الكريمة


فاصل موضوع.jpg


اولا : المقدير موضحين في الصورة :

PicsArt_11-23-11.02.50-640x480.jpg

نحضر الخلاط و نضع فيه بيضة
و نقوم بخفقها جيدا حتى يصبح
لونها اصفر بارد يقترب من اللون الابيض (وهذا سر نجاح المايونيز)
بعدها نحضر الزيت و نصب بالقليل و اكيد الخلاط مشغل
بعدها وقت تتماسك نضيف لها ملعقة
▅ صغيرة ملح و ملعقة كبير من خل
و نوصل اضافة زيت و بمجرد ما تصبح متماسكة نتوقف

مثل هاذي الصورة

PicsArt_11-23-11.08.18-640x480.jpg





و هنا النتيجة :

PicsArt_11-23-11.10.03-640x480.jpg



وبعدها ضيفيها للسلطة
صحتين و عافية



😄





بسملة بنوته (3).png
 
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