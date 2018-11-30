صلصة مايونيز ناجحة من مطبخي

أعضاء و زوار منتدى اللمة أقدم لكم صلصة مايونيز من مطبخي ناجحة و متمسكة تشكل كما تريدون مثل الكريمة

نحضر الخلاط و نضع فيه بيضة

و نقوم بخفقها جيدا حتى يصبح

لونها اصفر بارد يقترب من اللون الابيض (وهذا سر نجاح المايونيز)

بعدها نحضر الزيت و نصب بالقليل و اكيد الخلاط مشغل

بعدها وقت تتماسك نضيف لها ملعقة

▅ صغيرة ملح و ملعقة كبير من خل

و نوصل اضافة زيت و بمجرد ما تصبح متماسكة نتوقف