صلصة مايونيز ناجحة من مطبخي

Yasmina.yaso
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لكم صلصة مايونيز من مطبخي
ناجحة و متمسكة تشكل كما تريدون
مثل الكريمة
اولا : المقدير موضحين في الصورة :
نحضر الخلاط و نضع فيه بيضة
و نقوم بخفقها جيدا حتى يصبح
لونها اصفر بارد يقترب من اللون الابيض (وهذا سر نجاح المايونيز)
بعدها نحضر الزيت و نصب بالقليل و اكيد الخلاط مشغل
بعدها وقت تتماسك نضيف لها ملعقة
▅ صغيرة ملح و ملعقة كبير من خل
و نوصل اضافة زيت و بمجرد ما تصبح متماسكة نتوقف
مثل هاذي الصورة
و هنا النتيجة :
وبعدها ضيفيها للسلطة
صحتين و عافية
😄