شخصياة عظيمة يحتقرها اشخاص نكرة"مشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف"

السلام عليكم

قال لي احدهم من اين انت

قلت من مدينة معسكر

فقال مستهزءا من بلد البطاطس

فقلت متفاخرا نعم من بلاد الامير عبد القادر

فقال مقلدا ممععا -الامعة- الأمير باع الجزائر وذهب الى سوريا

فأجبته غاضبا طبعا عندما لم يقبل امثالك من الخونة مساعدته والتوحد معه في الحرب

خانوه مع الفرنسيين استسلم بعد حصاره من طرف جنود الملك المغربي وايمانا منه بحقن دماء المسلمين مع بعظهم-المغاربة والجزائريين- وفرنسا كانت في موقفالمتفرج تنتظر ان يهلك أحدهم الاخر قرر الامير الاستسلام بعد وضعه لشروط و سجن بفرنسا ثم بعد المفاوضات معه قبل اللجوء السياسي الى سوريا مكرها ومرغما .

فقال صاحبي متلعثما لقد باع هو الشيخ بوعمامة .........

فقلت له انك لا علاقة بالتاريخ فاين الشيخ بوعمامة من الامير عبد القادر وفي اي سنة كانت الثورتان .

فسكت دهرا بعدما نطق كفرا

حوار عقيم وجدال خصيم وقوده الأذن وما سمعت والعقول وما لا فقهت ثم القلوب تعجنها المصالح وما كسبت .

وذاك ينتقد الشهيد العربي بن مهيدي و و و و و و و و

واخر لفرحات عباس

ونطق جاهل يغرد منتقد للشيخ ابن باديس

من تكو انت اذا حتى تنتقد مروحة الداي

من تكون انت اذا حتى تدلي بدلوك في بئر لست حافره



بل اصبحنا في تصادم بين الأجيال ماذا يعرف أبي ان امي كذا وكذا

ثم يصيح و ي قلقل انا ادرى الناس بمصلحتي

وان اردت ان لا تسمع كلام السوء والسب والشتم ولا ان تشم رائحة السجائر فعليك ان لا تجلس في المقهى لانك انت المذنب



وأرجع انا سبب كل هذا لان تاريخنا لم تكتبه أياد من صلب بلادنا وانما كتبه المستعمرون ونقلوه لنا كما كتبو تاريخ رسولنا عليه الصلاة والسلام

وكما رسمو كاريكاتير عن النبي واصحابه وهناك من صدقهم ومشى في مسيرتهم كلنا شارلي



لا أريد ان أنقل فتنة مجتمع وشارع مليئ بالسحب والدخان الى نقاش في اللمة

بل أريد أن يكون لنا نقاشا هادفا عن كيفية توجيه بوصلة أذان شبابنا الى شريان عقول ناضجة تغربل مسامعهم .

منذ الازل والناس ينبشون قبور موتاهم واصبح الجزائري ينبشك حيا قبل ان يضعك في القبر لماذا هذا المنقلب.