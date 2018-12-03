عاجل لأصحاب البكالوريا 2019!!

nabila123
:: عضو منتسِب ::
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عذرا على المبالغة في العنوان لكن للفت الانتباه لأن ما سأقوله يفيدكم ..معكم الأخت نبيلة 22 سنة أدرس master 1 informatique كما أحيطكم علما أني تحصلت على شهادة البكالوريا ب14.41 اخترت مجال رياضيات و اعلام الي لاني مهتمة به..اريد أن أدعمكم قدر المستطاع افضل التمارين و بطرح الملخصات ..حيث سنضع تحدي و هو حل أكبر عدد من التمارين من لا يريد الدخول في هذا التحدي لا يعق طريقنا هدفنا الحصول على معدل جيد او ممتاز لكن أتمنى مشاركة الكل ..لذا سنتبع هذا المخطط :
أولا اضع رابط ملخص لكل وحدة في كل مادة ..كل مادة على حدا
ثانيا اضع تمارين كثييرة على كل وحدة من كل مادة ...لكن شرط عدم التهاون !و تحميل التمارين و حلها
اليوم سأبدأ ب الفيزياء :
ملخص الوحدة الاولى في الفيزياء :
رابط التحميل :
http://up-4.net/d/81qu
أي سؤال أو طلب ضعوه في التعليق
ترقبوني كل يوم .... بالتوفيق
أولا اضع رابط ملخص لكل وحدة في كل مادة ..كل مادة على حدا
ثانيا اضع تمارين كثييرة على كل وحدة من كل مادة ...لكن شرط عدم التهاون !و تحميل التمارين و حلها
اليوم سأبدأ ب الفيزياء :
ملخص الوحدة الاولى في الفيزياء :
رابط التحميل :
http://up-4.net/d/81qu
أي سؤال أو طلب ضعوه في التعليق
ترقبوني كل يوم .... بالتوفيق