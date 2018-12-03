عاجل لأصحاب البكالوريا 2019!!

عذرا على المبالغة في العنوان لكن للفت الانتباه لأن ما سأقوله يفيدكم ..معكم الأخت نبيلة 22 سنة أدرس master 1 informatique كما أحيطكم علما أني تحصلت على شهادة البكالوريا ب14.41 اخترت مجال رياضيات و اعلام الي لاني مهتمة به..اريد أن أدعمكم قدر المستطاع افضل التمارين و بطرح الملخصات ..حيث سنضع تحدي و هو حل أكبر عدد من التمارين من لا يريد الدخول في هذا التحدي لا يعق طريقنا هدفنا الحصول على معدل جيد او ممتاز لكن أتمنى مشاركة الكل ..لذا سنتبع هذا المخطط :أولا اضع رابط ملخص لكل وحدة في كل مادة ..كل مادة على حداثانيا اضع تمارين كثييرة على كل وحدة من كل مادة ...لكن شرط عدم التهاون !و تحميل التمارين و حلهااليوم سأبدأ ب الفيزياء :ملخص الوحدة الاولى في الفيزياء :رابط التحميل :أي سؤال أو طلب ضعوه في التعليقترقبوني كل يوم .... بالتوفيق