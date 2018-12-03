عاجل لأصحاب البكالوريا 2019!!

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nabila123

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
2 ديسمبر 2018
المشاركات
2
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النقاط
2
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
عذرا على المبالغة في العنوان لكن للفت الانتباه لأن ما سأقوله يفيدكم ..معكم الأخت نبيلة 22 سنة أدرس master 1 informatique كما أحيطكم علما أني تحصلت على شهادة البكالوريا ب14.41 اخترت مجال رياضيات و اعلام الي لاني مهتمة به..اريد أن أدعمكم قدر المستطاع افضل التمارين و بطرح الملخصات ..حيث سنضع تحدي و هو حل أكبر عدد من التمارين من لا يريد الدخول في هذا التحدي لا يعق طريقنا هدفنا الحصول على معدل جيد او ممتاز لكن أتمنى مشاركة الكل ..لذا سنتبع هذا المخطط :
أولا اضع رابط ملخص لكل وحدة في كل مادة ..كل مادة على حدا
ثانيا اضع تمارين كثييرة على كل وحدة من كل مادة ...لكن شرط عدم التهاون !و تحميل التمارين و حلها
اليوم سأبدأ ب الفيزياء :
ملخص الوحدة الاولى في الفيزياء :
رابط التحميل :
http://up-4.net/d/81qu
أي سؤال أو طلب ضعوه في التعليق
ترقبوني كل يوم .... بالتوفيق
 
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