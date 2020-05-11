نصائح من ذهب لكم يا طلاب البكالوريا

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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يا اخي / اختي ربما أنت محبط ،متعب و معنوياتك منخفضة و لم تجد من أين تبدأ المراجعة .
في وضعك هذا جئت اليوم لأقدم لك بعض النصائح و الإرشادات القيمة عليك اتباعها
لا تقلق عزيزي الطالب لديك الكثير من الوقت لتراجع وترتاح
البكالوريا هذه السنة حتى الأسبوع الثالث من سبتمبر 2020
في وضعك هذا جئت اليوم لأقدم لك بعض النصائح و الإرشادات القيمة عليك اتباعها
لا تقلق عزيزي الطالب لديك الكثير من الوقت لتراجع وترتاح
البكالوريا هذه السنة حتى الأسبوع الثالث من سبتمبر 2020
لماذا يجب وضع برنامج لتنظيم الوقت ؟
من الأسباب التي ستجعلك تضع برنامجا خاصا و منظما :
- إختصار الوقت و للقيام بمراجعة أكبر كم من الدروس في فترة قصيرة .
- التحكم الجيد في الوقت من خلال تقسيم يومك ، لديك 24 ساعة في اليوم مع إزالة أوقات الأكل و النوم فلا تضيع الساعات المتبقية .
- جدول التوقيت يتيح لك القيام ببعض النشاطات كالرياضة التي تساعدك على الراحة النفسية و البدنية .
- عدم مراجعة مادة على حساب الاخرى .
- البرنامج و عند التقيد به يلزمك على المراجعة كل يوم بإنتظام .
ماذا يجب أن تفعل قبل المراجعة ؟
- إختيار مكان مناسب و هادئ بعيد عن الضوضاء أمر مهم جدا لإستيعاب الدروس .
- الإبتعاد عن كل وسائل الإلهاء كالتلفاز ، الهاتف و كل وسائل الترفيه .
- تناول المكسرات والوجبات الخفيفة، والفاكهة أثناء الدراسة، وعدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي مادة الكافيين كالقهوة .
- أخذ القسط الكافي من النوم و عدم السهر .
كيف أراجع ؟
يجب أن تبدأ المراجعة بقراءة الدرس قراءة عامة بصورة إجمالية للإلمام بمحتوياته وموضوعه و أخذ فكرة عامة عليه و يجب عليك اتباع الإرشادات التالية:
- 1- تقسيم الدرس إلى عناوين كبيرة رئيسية، وتقسيم كل عنوان رئيسي إلى عناوين فرعية أصغر منه وحفظها لتكوين صورة عامة عنه و إستيعابه.
- 2- قراءة الدرس إجمالا، وبسرعة قبل الشروع في قراءته تفصيلا ودراسته بإمعان ، وهو ما يساعد على سرعة الحفظ و يزيد قدرتك على التركيز .
- 3- الاهتمام بدراسة الرسومات التوضيحية و المخططات والجداول التلخيصية، ومحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة المباشرة حول الدرس .
- 4- إعادة مراجعة الدرس مهم جدا لفهمه و لإكتشاف و تصحيح الأخطاء و منه تثبيت و ترسيخ المعلومات في الذهن . و أفضل طريقة لترسيخ الدروس هي إعادة كتابتها .
- 5- الإستعانة بالكتب الخارجية التي تحتوي على تبسيطات و ملخصات للدروس :
- -كسلسلة المراجعة النهائية للباكالوريا في علوم الطبيعة والحياة
- 6- حل بكالوريات السنوات السابقة فبعض التمارين قد تكرر .
دعاء قبل المراجعة : اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامراً بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك ، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل .
دعاء ما بعد المراجعة: اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل .
وفقكم الله .