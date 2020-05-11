نصائح من ذهب لكم يا طلاب البكالوريا

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,715
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
يا اخي / اختي ربما أنت محبط ،متعب و معنوياتك منخفضة و لم تجد من أين تبدأ المراجعة .
في وضعك هذا جئت اليوم لأقدم لك بعض النصائح و الإرشادات القيمة عليك اتباعها
لا تقلق عزيزي الطالب لديك الكثير من الوقت لتراجع وترتاح
البكالوريا هذه السنة حتى الأسبوع الثالث من سبتمبر 2020

لماذا يجب وضع برنامج لتنظيم الوقت ؟
من الأسباب التي ستجعلك تضع برنامجا خاصا و منظما :
  • إختصار الوقت و للقيام بمراجعة أكبر كم من الدروس في فترة قصيرة .
  • التحكم الجيد في الوقت من خلال تقسيم يومك ، لديك 24 ساعة في اليوم مع إزالة أوقات الأكل و النوم فلا تضيع الساعات المتبقية .
  • جدول التوقيت يتيح لك القيام ببعض النشاطات كالرياضة التي تساعدك على الراحة النفسية و البدنية .
  • عدم مراجعة مادة على حساب الاخرى .
  • البرنامج و عند التقيد به يلزمك على المراجعة كل يوم بإنتظام .

ماذا يجب أن تفعل قبل المراجعة ؟
  • إختيار مكان مناسب و هادئ بعيد عن الضوضاء أمر مهم جدا لإستيعاب الدروس .
  • الإبتعاد عن كل وسائل الإلهاء كالتلفاز ، الهاتف و كل وسائل الترفيه .
  • تناول المكسرات والوجبات الخفيفة، والفاكهة أثناء الدراسة، وعدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي مادة الكافيين كالقهوة .
  • أخذ القسط الكافي من النوم و عدم السهر .

كيف أراجع ؟

يجب أن تبدأ المراجعة بقراءة الدرس قراءة عامة بصورة إجمالية للإلمام بمحتوياته وموضوعه و أخذ فكرة عامة عليه و يجب عليك اتباع الإرشادات التالية:
  • 1- تقسيم الدرس إلى عناوين كبيرة رئيسية، وتقسيم كل عنوان رئيسي إلى عناوين فرعية أصغر منه وحفظها لتكوين صورة عامة عنه و إستيعابه.
  • 2- قراءة الدرس إجمالا، وبسرعة قبل الشروع في قراءته تفصيلا ودراسته بإمعان ، وهو ما يساعد على سرعة الحفظ و يزيد قدرتك على التركيز .
  • 3- الاهتمام بدراسة الرسومات التوضيحية و المخططات والجداول التلخيصية، ومحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة المباشرة حول الدرس .
  • 4- إعادة مراجعة الدرس مهم جدا لفهمه و لإكتشاف و تصحيح الأخطاء و منه تثبيت و ترسيخ المعلومات في الذهن . و أفضل طريقة لترسيخ الدروس هي إعادة كتابتها .
  • 5- الإستعانة بالكتب الخارجية التي تحتوي على تبسيطات و ملخصات للدروس :
  • -كسلسلة المراجعة النهائية للباكالوريا في علوم الطبيعة والحياة
  • 6- حل بكالوريات السنوات السابقة فبعض التمارين قد تكرر .
في الأخير لا تنسوا الأدعية

دعاء قبل المراجعة : اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامراً بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك ، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل .

دعاء ما بعد المراجعة: اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل .
وفقكم الله .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top