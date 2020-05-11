نصائح من ذهب لكم يا طلاب البكالوريا

يا اخي / اختي ربما أنت محبط ،متعب و معنوياتك منخفضة و لم تجد من أين تبدأ المراجعة .

في وضعك هذا جئت اليوم لأقدم لك بعض النصائح و الإرشادات القيمة عليك اتباعها

لا تقلق عزيزي الطالب لديك الكثير من الوقت لتراجع وترتاح

البكالوريا هذه السنة حتى الأسبوع الثالث من سبتمبر 2020 ​

لماذا يجب وضع برنامج لتنظيم الوقت ؟

من الأسباب التي ستجعلك تضع برنامجا خاصا و منظما :

إختصار الوقت و للقيام بمراجعة أكبر كم من الدروس في فترة قصيرة .

التحكم الجيد في الوقت من خلال تقسيم يومك ، لديك 24 ساعة في اليوم مع إزالة أوقات الأكل و النوم فلا تضيع الساعات المتبقية .

جدول التوقيت يتيح لك القيام ببعض النشاطات كالرياضة التي تساعدك على الراحة النفسية و البدنية .

عدم مراجعة مادة على حساب الاخرى .

البرنامج و عند التقيد به يلزمك على المراجعة كل يوم بإنتظام .

ماذا يجب أن تفعل قبل المراجعة ؟

إختيار مكان مناسب و هادئ بعيد عن الضوضاء أمر مهم جدا لإستيعاب الدروس .

الإبتعاد عن كل وسائل الإلهاء كالتلفاز ، الهاتف و كل وسائل الترفيه .

تناول المكسرات والوجبات الخفيفة، والفاكهة أثناء الدراسة، وعدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي مادة الكافيين كالقهوة .

أخذ القسط الكافي من النوم و عدم السهر .

كيف أراجع ؟



يجب أن تبدأ المراجعة بقراءة الدرس قراءة عامة بصورة إجمالية للإلمام بمحتوياته وموضوعه و أخذ فكرة عامة عليه و يجب عليك اتباع الإرشادات التالية:

1- تقسيم الدرس إلى عناوين كبيرة رئيسية، وتقسيم كل عنوان رئيسي إلى عناوين فرعية أصغر منه وحفظها لتكوين صورة عامة عنه و إستيعابه.

2- قراءة الدرس إجمالا، وبسرعة قبل الشروع في قراءته تفصيلا ودراسته بإمعان ، وهو ما يساعد على سرعة الحفظ و يزيد قدرتك على التركيز .

3- الاهتمام بدراسة الرسومات التوضيحية و المخططات والجداول التلخيصية، ومحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة المباشرة حول الدرس .

4- إعادة مراجعة الدرس مهم جدا لفهمه و لإكتشاف و تصحيح الأخطاء و منه تثبيت و ترسيخ المعلومات في الذهن . و أفضل طريقة لترسيخ الدروس هي إعادة كتابتها .

5- الإستعانة بالكتب الخارجية التي تحتوي على تبسيطات و ملخصات للدروس :

-كسلسلة المراجعة النهائية للباكالوريا في علوم الطبيعة والحياة

6- حل بكالوريات السنوات السابقة فبعض التمارين قد تكرر .