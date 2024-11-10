نصائح من تجربتي لطلبة البكالوريا .. الموضوع مفتوح لاستفساراتكم

السلام عليكم و رحمة الله



عساكم بخير

وددتُ تقديم نصائح عامة بناءً على تجربتي في البكالوريا

( بكالوريا 2020 - كورونا بكالوريوس ^^ )

معدل 17.72 شعبة علوم تجريبية

نقاط المواد الاساسية

الرياضيات 20 ، الفيزياء 19.5 ، العلوم الطبيعية 17



عموما و ملخص التجربة :

• توكل على الله و ثق في نفسك و في إمكانياتك و قدراتك و اعلم أنه لا فرق بينك و بين الذي تفوق في البكالوريا فالعمل الجاد و مدى التعب يصنعان الفرق " إذا فاتك واحد اعرف بلي راه يدير حاجة ماراكش ديرها انت إما يحل اكثرمنك او يقرا مدة أكثرمنك "

• خصص وِردا يوميا للقرآن و لو صفحة في اليوم و لا تنم قبل أن تقرأ القرآن ( لا تدع يومك يمر دون قرآن ) .. فإنه يساعدك على الدراسة و يشفع لك يوم القيامة خاصة و أن ظاهرة هجران القرآن في زمننا قد انتشرت و تذكر أنه من لم يقرأ القرآن لمدة 3 أيام سُميَ هاجرا فلا تكن ممهم

• صلاتك أولى من كل أمر آخر فأقمها في وقتها و لا تؤجلها فمن يؤجل صلاته تتأجل فرحته و أعماله

• أطع والديك و صاحبهما ، أخبرهما بشعورك و أسعدهما فلا شيء يضاهي ابتسامتهما

• ادعُ الله في كل صلاة أن يوفقك في دراستك و يحقق لك أهدافك و يسعدك يوم النتيجة و ألح بالدعاء عليه فإنك بين يدي المُجيب رب العباد

• عند إنهائك لمراجعة وحدة في الفيزياء مثلا قم بإعداد ملخص شامل لها + حل تمارين البكالوريات التي وردت فيها + حل تمارين أخرى و تذكر لا تقم بحل تمرين لا تملك حله حتى يتسنى لك تقييم عملك و معرفة مستواك و معالجة نقائصك

• عندما تكون بصدد الحل و يستصعب عليك حل سؤال ما لا تتردد في رؤية الحل النموذجي و فهمه ثم أعد الحل بمفردك

• لا تتوقف و لا تفشل قبل أن تصل لغايتك

• إن كنت ممن يستحسن النهوض باكرا للمراجعة فاستيقظ لصلاة الفجر و ادرس بعدها و إن كنت ممن يحبذ السهر فلك ذلك .. كل حسب طريقته و عادته ( ما تعاند حتى واحد لأنو كل واحد وش يساعدو )





اي استفسار او سؤال آخر تفضل

انا هنا



وفقكم الله