نصائح من تجربتي لطلبة البكالوريا .. الموضوع مفتوح لاستفساراتكم

لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 12 أفريل 2016
- المشاركات
- 1,818
- نقاط التفاعل
- 2,833
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- المــــريخ
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير
وددتُ تقديم نصائح عامة بناءً على تجربتي في البكالوريا
( بكالوريا 2020 - كورونا بكالوريوس ^^ )
معدل 17.72 شعبة علوم تجريبية
نقاط المواد الاساسية
الرياضيات 20 ، الفيزياء 19.5 ، العلوم الطبيعية 17
عموما و ملخص التجربة :
• توكل على الله و ثق في نفسك و في إمكانياتك و قدراتك و اعلم أنه لا فرق بينك و بين الذي تفوق في البكالوريا فالعمل الجاد و مدى التعب يصنعان الفرق " إذا فاتك واحد اعرف بلي راه يدير حاجة ماراكش ديرها انت إما يحل اكثرمنك او يقرا مدة أكثرمنك "
• خصص وِردا يوميا للقرآن و لو صفحة في اليوم و لا تنم قبل أن تقرأ القرآن ( لا تدع يومك يمر دون قرآن ) .. فإنه يساعدك على الدراسة و يشفع لك يوم القيامة خاصة و أن ظاهرة هجران القرآن في زمننا قد انتشرت و تذكر أنه من لم يقرأ القرآن لمدة 3 أيام سُميَ هاجرا فلا تكن ممهم
• صلاتك أولى من كل أمر آخر فأقمها في وقتها و لا تؤجلها فمن يؤجل صلاته تتأجل فرحته و أعماله
• أطع والديك و صاحبهما ، أخبرهما بشعورك و أسعدهما فلا شيء يضاهي ابتسامتهما
• ادعُ الله في كل صلاة أن يوفقك في دراستك و يحقق لك أهدافك و يسعدك يوم النتيجة و ألح بالدعاء عليه فإنك بين يدي المُجيب رب العباد
• عند إنهائك لمراجعة وحدة في الفيزياء مثلا قم بإعداد ملخص شامل لها + حل تمارين البكالوريات التي وردت فيها + حل تمارين أخرى و تذكر لا تقم بحل تمرين لا تملك حله حتى يتسنى لك تقييم عملك و معرفة مستواك و معالجة نقائصك
• عندما تكون بصدد الحل و يستصعب عليك حل سؤال ما لا تتردد في رؤية الحل النموذجي و فهمه ثم أعد الحل بمفردك
• لا تتوقف و لا تفشل قبل أن تصل لغايتك
• إن كنت ممن يستحسن النهوض باكرا للمراجعة فاستيقظ لصلاة الفجر و ادرس بعدها و إن كنت ممن يحبذ السهر فلك ذلك .. كل حسب طريقته و عادته ( ما تعاند حتى واحد لأنو كل واحد وش يساعدو )
اي استفسار او سؤال آخر تفضل
انا هنا
وفقكم الله
عساكم بخير
وددتُ تقديم نصائح عامة بناءً على تجربتي في البكالوريا
( بكالوريا 2020 - كورونا بكالوريوس ^^ )
معدل 17.72 شعبة علوم تجريبية
نقاط المواد الاساسية
الرياضيات 20 ، الفيزياء 19.5 ، العلوم الطبيعية 17
عموما و ملخص التجربة :
• توكل على الله و ثق في نفسك و في إمكانياتك و قدراتك و اعلم أنه لا فرق بينك و بين الذي تفوق في البكالوريا فالعمل الجاد و مدى التعب يصنعان الفرق " إذا فاتك واحد اعرف بلي راه يدير حاجة ماراكش ديرها انت إما يحل اكثرمنك او يقرا مدة أكثرمنك "
• خصص وِردا يوميا للقرآن و لو صفحة في اليوم و لا تنم قبل أن تقرأ القرآن ( لا تدع يومك يمر دون قرآن ) .. فإنه يساعدك على الدراسة و يشفع لك يوم القيامة خاصة و أن ظاهرة هجران القرآن في زمننا قد انتشرت و تذكر أنه من لم يقرأ القرآن لمدة 3 أيام سُميَ هاجرا فلا تكن ممهم
• صلاتك أولى من كل أمر آخر فأقمها في وقتها و لا تؤجلها فمن يؤجل صلاته تتأجل فرحته و أعماله
• أطع والديك و صاحبهما ، أخبرهما بشعورك و أسعدهما فلا شيء يضاهي ابتسامتهما
• ادعُ الله في كل صلاة أن يوفقك في دراستك و يحقق لك أهدافك و يسعدك يوم النتيجة و ألح بالدعاء عليه فإنك بين يدي المُجيب رب العباد
• عند إنهائك لمراجعة وحدة في الفيزياء مثلا قم بإعداد ملخص شامل لها + حل تمارين البكالوريات التي وردت فيها + حل تمارين أخرى و تذكر لا تقم بحل تمرين لا تملك حله حتى يتسنى لك تقييم عملك و معرفة مستواك و معالجة نقائصك
• عندما تكون بصدد الحل و يستصعب عليك حل سؤال ما لا تتردد في رؤية الحل النموذجي و فهمه ثم أعد الحل بمفردك
• لا تتوقف و لا تفشل قبل أن تصل لغايتك
• إن كنت ممن يستحسن النهوض باكرا للمراجعة فاستيقظ لصلاة الفجر و ادرس بعدها و إن كنت ممن يحبذ السهر فلك ذلك .. كل حسب طريقته و عادته ( ما تعاند حتى واحد لأنو كل واحد وش يساعدو )
اي استفسار او سؤال آخر تفضل
انا هنا
وفقكم الله