بسبب غلاء المهر والعنوسة قد يلجأ الشباب والفتياة للزواج من عالم الجن

السلام عليكم

موضوع مخيف طبعا ولكنه واقع معاش لا مفر منه وعاشه من كانو قبلنا

والزواج من العالم الاخر مذكور في الكتب القديمة والجديدة وكان ومازال متداول بين الناس

ماذا لو استغل بعض الشباب غلاء المهور ولجؤوا الى بعض الطقوس والشعوذات الشركية لاحضار الجن من اجل التناسب والزواج وانجاب الاولاد

ماطا لو استغلت البنت اليائسة من وجود فارس الاحلام وبدأت تبحث عنه في العالم الاخر من خلال الطلاسم والخزعبالات

سيتزوجون ويتوالدون ولا يصبحون ابناء الجزائر وانما ابناء الجنائر

وقد يترشح احد اولادهم في الانتخابات ويصبح رئيس الجمهورية

وتسمع ان الابن فلان من الاب الانسي ومن الام الجنية يحرز تقدما في الانتخابات

ونعلم ان طلاقهم اصعب من طلاق الزوجين من الانس

ونعيش بعدها قصة فيلم المتحولون

الطلاسم المدفونة في المقابر اكثر من الاموات

الاموات المقطوعة اياديهم اعدادهم لا تحصى وربما كل امواتنا الان باتو بدون ايادي ونحن لا نعلم لاننا لا ننبش قبورهم

كل هاذا سببه غلاء المهور زوج المستقبل في عالم الجن



للنقاش

هل تؤمن بزواج الجن بالانس رغم وجود احاديث وكتب وقصص تثبت دلك

هل تقبل اعذار هاؤلاء للجوء الى الشعوذة والزواج من العالم الاخر