بسبب غلاء المهر والعنوسة قد يلجأ الشباب والفتياة للزواج من عالم الجن

zagane

zagane

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#1
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ذكر
#1
بسبب غلاء المهر والعنوسة قد يلجأ الشباب والفتياة للزواج من عالم الجن
السلام عليكم
موضوع مخيف طبعا ولكنه واقع معاش لا مفر منه وعاشه من كانو قبلنا
والزواج من العالم الاخر مذكور في الكتب القديمة والجديدة وكان ومازال متداول بين الناس
ماذا لو استغل بعض الشباب غلاء المهور ولجؤوا الى بعض الطقوس والشعوذات الشركية لاحضار الجن من اجل التناسب والزواج وانجاب الاولاد
ماطا لو استغلت البنت اليائسة من وجود فارس الاحلام وبدأت تبحث عنه في العالم الاخر من خلال الطلاسم والخزعبالات
سيتزوجون ويتوالدون ولا يصبحون ابناء الجزائر وانما ابناء الجنائر
وقد يترشح احد اولادهم في الانتخابات ويصبح رئيس الجمهورية
وتسمع ان الابن فلان من الاب الانسي ومن الام الجنية يحرز تقدما في الانتخابات
ونعلم ان طلاقهم اصعب من طلاق الزوجين من الانس
ونعيش بعدها قصة فيلم المتحولون
الطلاسم المدفونة في المقابر اكثر من الاموات
الاموات المقطوعة اياديهم اعدادهم لا تحصى وربما كل امواتنا الان باتو بدون ايادي ونحن لا نعلم لاننا لا ننبش قبورهم
كل هاذا سببه غلاء المهور زوج المستقبل في عالم الجن

للنقاش
هل تؤمن بزواج الجن بالانس رغم وجود احاديث وكتب وقصص تثبت دلك
هل تقبل اعذار هاؤلاء للجوء الى الشعوذة والزواج من العالم الاخر
هل كل الرقاة مشعوذون ام كل المشعوذون رقاة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه موضوع مخيف هههه ومشوّق في الوقت نفسه
بصراحة لم أسمع في واقعي عن مثل هكذا زواج، ولا أدري من الأساس إن كان ناجحا أم لا
وإن كان خرافيّا أم لا، ولكنني أراه ضربا من ضروب الجنون، فكلّ له عالمه وكلّ يتزوج وينجب من عالمه الخاص
وارتفاع نسبة العنوسة وغلاء المهور لا أراها سببا كافيا للذهاب للمشعوذين أو القيام بخطوة متهورة كهذه
وبدلا من اللجوء إلى مشعوذ فلنلجأ لله عز وجل ولندعو الله أن ييسر طريقنا نحو العفاف والستر
فتحقيق أهدافنا ليس بيد البشر، والزواج من الاساس هدفه بناء أسرة سليمة تسير على تعاليم الدين الاسلامي
وليس الزواج لأجل الزواج فقط وللهرب من كلام المجتمع لدرجة أغضب الله لأنال حاجتي
أظنه موضوعا معقّد نوعا ما، لنرى ما سيقوله بقيّة الأعضاء حول الموضوع
تحياتي


 
م

مهاجرة

:: عضو مُشارك ::
#3
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#3
الحقيقة لم أسمع عن النوع من الزواج بين عالمين مختلفين سوى في الأفلام والقصص الخيالية ،،
كواقع لم أسمع بهذا مطلقا!
ولا أؤمن بهكذا الزواج ولا أعتقد أنه صائب ،،
نعيش في رعب جراء التطرق لذكر تلك المخلوقات فضلا ع العيش معها أو التزوج بها!

لا يوجد عذر لارتكاب المحرمات ،،
من لم يستطع الزواج عليه بالصوم فإنه له وجاء ،،

هل كل الرقاة مشعوذون ام كل المشعوذون رقاة
لا هذا ولا ذاك ,,
ولكن مفاهيم المجتمع تجعل الناس يعتقدون أن المشعوذون رقاة ،،
بينما يرفض البعض الذهاب إلى الرقاة لاعتقادهم أن كل الرقاة مشعوذون .. والله المستعان..
حقيقة معلومة جديدة أسمع عنها لأول مرة ..
طرح قيم وفريد من نوعه!
 
A

amro mostafa

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
6 نوفمبر 2018
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محل الإقامة
السعودية
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ذكر
#4
قال zagane:
بسبب غلاء المهر والعنوسة قد يلجأ الشباب والفتياة للزواج من عالم الجن
السلام عليكم
موضوع مخيف طبعا ولكنه واقع معاش لا مفر منه وعاشه من كانو قبلنا
والزواج من العالم الاخر مذكور في الكتب القديمة والجديدة وكان ومازال متداول بين الناس
ماذا لو استغل بعض الشباب غلاء المهور ولجؤوا الى بعض الطقوس والشعوذات الشركية لاحضار الجن من اجل التناسب والزواج وانجاب الاولاد
ماطا لو استغلت البنت اليائسة من وجود فارس الاحلام وبدأت تبحث عنه في العالم الاخر من خلال الطلاسم والخزعبالات
سيتزوجون ويتوالدون ولا يصبحون ابناء الجزائر وانما ابناء الجنائر
وقد يترشح احد اولادهم في الانتخابات ويصبح رئيس الجمهورية
وتسمع ان الابن فلان من الاب الانسي ومن الام الجنية يحرز تقدما في الانتخابات
ونعلم ان طلاقهم اصعب من طلاق الزوجين من الانس
ونعيش بعدها قصة فيلم المتحولون
الطلاسم المدفونة في المقابر اكثر من الاموات
الاموات المقطوعة اياديهم اعدادهم لا تحصى وربما كل امواتنا الان باتو بدون ايادي ونحن لا نعلم لاننا لا ننبش قبورهم
كل هاذا سببه غلاء المهور زوج المستقبل في عالم الجن

للنقاش
هل تؤمن بزواج الجن بالانس رغم وجود احاديث وكتب وقصص تثبت دلك
هل تقبل اعذار هاؤلاء للجوء الى الشعوذة والزواج من العالم الاخر
هل كل الرقاة مشعوذون ام كل المشعوذون رقاة
لا يفلح السحر الا اذا اراد الله ده الخلاصة
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A

amro mostafa

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
6 نوفمبر 2018
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133
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النقاط
13
العمر
36
محل الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
#5
قال مهاجرة:
الحقيقة لم أسمع عن النوع من الزواج بين عالمين مختلفين سوى في الأفلام والقصص الخيالية ،،
كواقع لم أسمع بهذا مطلقا!
ولا أؤمن بهكذا الزواج ولا أعتقد أنه صائب ،،
نعيش في رعب جراء التطرق لذكر تلك المخلوقات فضلا ع العيش معها أو التزوج بها!

لا يوجد عذر لارتكاب المحرمات ،،
من لم يستطع الزواج عليه بالصوم فإنه له وجاء ،،

هل كل الرقاة مشعوذون ام كل المشعوذون رقاة
لا هذا ولا ذاك ,,
ولكن مفاهيم المجتمع تجعل الناس يعتقدون أن المشعوذون رقاة ،،
بينما يرفض البعض الذهاب إلى الرقاة لاعتقادهم أن كل الرقاة مشعوذون .. والله المستعان..
حقيقة معلومة جديدة أسمع عنها لأول مرة ..
طرح قيم وفريد من نوعه
لان اغلبهم مشعوذين نصابين ويدعوا انهم رقاة
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A

amro mostafa

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
133
الإعجابات
332
النقاط
13
العمر
36
محل الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
#6
قال مهاجرة:
الحقيقة لم أسمع عن النوع من الزواج بين عالمين مختلفين سوى في الأفلام والقصص الخيالية ،،
كواقع لم أسمع بهذا مطلقا!
ولا أؤمن بهكذا الزواج ولا أعتقد أنه صائب ،،
نعيش في رعب جراء التطرق لذكر تلك المخلوقات فضلا ع العيش معها أو التزوج بها!

لا يوجد عذر لارتكاب المحرمات ،،
من لم يستطع الزواج عليه بالصوم فإنه له وجاء ،،

هل كل الرقاة مشعوذون ام كل المشعوذون رقاة
لا هذا ولا ذاك ,,
ولكن مفاهيم المجتمع تجعل الناس يعتقدون أن المشعوذون رقاة ،،
بينما يرفض البعض الذهاب إلى الرقاة لاعتقادهم أن كل الرقاة مشعوذون .. والله المستعان..
حقيقة معلومة جديدة أسمع عنها لأول مرة ..
طرح قيم وفريد من نوعه
فيه لبس جن لامراة والعكس انما زواج ده عمره ما سمعته هيخلفوا ايه انس معفرت هههههههه
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