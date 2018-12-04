عرض بيع متوفر € 167 بايسيرا للبيع 223 دج مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
bouziddz
المبلغ
165 ( EUR )
سعر البيع
223 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
bouziddz

bouziddz

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,431
الإعجابات
297
النقاط
43
محل الإقامة
Boumerdes
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 167 € بايسيرا للبيع مقابل CCP


سعر البيع: 1€ = 223 دج

لا توجد عمولة
المصدر (Freelancing)

الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ

الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة


ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية
- من كان مستعجل لا داعي ان يحجز الارسال يكون بعد التأكد بعد منتصف الليل


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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,270
الإعجابات
3,025
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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