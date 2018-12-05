وأنا أقرأ مقال غربي من كفار إندهشت من المعلومات التي ذكروها ونشروها من نتائج بحوث علمية ذكرت فوائد اللحية عند الرجال

حيث تقول تلك البحوث أن ترك اللحية لها فوائد عدة من بينها أنها تزيد من عمر الإنسان

وتقي البشرة من عدة أمراض وتحمي الجسم من البرودة في الشتاء هذا تقرير نشر فقط البارحة من موقع ميتيوميديا الكندية

أما التقرير الطبي المفاجيء الذي نشر من مدة فهو يتعلق بالجهاز التناسلي للذكر وعلاقته باللحية

حيث يقول التقرير أنه كلما حسنت أو حففت لحيتك فإن هذا يؤدي ليزيادة إفرازات الهرمونات لتعويض شعر اللحية وبالتالي تنقص من إفراز المني وبالتالي يصبح الرجل عاجز جنسيا

وقد يؤدي للعقم وعدم الإنجاب

شوفوا مدى فائدة اللحية علميا

وما يقوله العلم

أما عند المسلمين المتخلفين في جميع الميادين

يمنعون الملتحين ويتهمونهم بالسلفيين والإرهابيين وغيرها

صراحة يبدعون في التخلف

فأنت أيها العربي ثق أنك كلما تنزع لحيتك كل أسبوع أو في كل 3 أيام

فأنت تنقص من جسمك إفراز المادة الرئيسية للإنجاب

وبعد ما تتزوج تصبح تجري وراء الدكاترة