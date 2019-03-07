اللحية لم تعد سنة نبويّة بل موضة غربية

هذا ردّ نشرته أمس في منتدى الشريعة الاسلامية ردّا على حكم حلق اللحية، ولكن عندما لم أجد صدى لرأيي المتواضع هذا، أعدت نشره هنا للنقاش مع توسيعي للفكرة التي طرحتها آنفا، وأنا حاولت استخدام القياس والمنطق في كلامي، فقد أمر النبي ﷺ بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وقال: "خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، وفي لفظ: وفروا اللحى، و أوفوا اللحى"، لكن اليوم نجوم التمثيل والغناء ومشاهير اليهود والنصارى والكفار يطلقون اللحية وشبابنا يقلدونهم لا يلتحون من أجل السنة.. لقد صارت اللحية شعارا للتمرد على التقاليد وطعما لصيد البنات، والبنات اللواتي كن يتأففن أحيانا من لحية السنّة، صرن مغرمات بلحية الموضة، بل وإنّ الشاب الذي كان ينفر من لحية السنة، صار الآن متلهفا على أن ينبت شعر ذقنهليصبح شبيه فلان الفلاني لا اقتداء بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصارت لحية الوقار والاحترام والالتزام، الآن رمزا للنزق والميوعة والشبهات، أليس من المفروض أن نخالف هؤلاء فنحلق اللحية؟ أليس هذا هو لبّ الحديث؟ ما رأيكم أيها الأحبّة؟؟