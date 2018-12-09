صفر .. باللون الأحمر !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

سأحكي موقفا حصل معي ،، واستغربت قليلا لأني كثيرا ما أسمع عن وقاحة الطالب مع المعلم

أو شتم المعلم والاستهزاء به ،، وغيره الكثير ..

و كلنا نلوم ونوبخ الطلاب ، وهناك من يحكم عليهم بقلة الأدب وسوء التربية ..

لكن ما يحيرني أنه القصة اتجهت في اتجاه معاكس لمشاكلنا مع التعليم ومؤسساته ومعلميه وطلابه ,,

قبل يومين جاءت أحد قريباتي تشكو من سلوك معلم اللغة العربية وتصرفه مع ورقة الطالب ،

ابنها عنده صعوبات تعلم وهي مشكلة تحتاج إلى نوع خاص من التعليم ,, والمدارس الحكومية لا يفلح فيها إلا من كان متفوقا معتمدا على نفسه أو على الدروس الخاصة

لا مكان لمتوسطي الذكاء فضلا عن أصحاب صعوبات التعلم ,,

عموما ,, مشكلتها كانت أن مدرس اللغة العربية وضع لابنها – وعمره ثمان سنوات - صفرا يملأ الورقة باللون الأحمر ،،

وجاء طفلها مستفهما عن المقصود من هذه الكتابة !

قالت قلت : له هذا صفر ,, قال لها : أعرف أنه صفر ,, ولكن ماذا يعني ؟؟

كان يسألها هل هذا شيء جيد أم سئ ؟

الأم لم تعرف كيف ترد ,,

وأنا أحترت ولم أعرف ماذا أقول لها ..

.. لا أعلم إن محقا ، ولكن طفلا في الثامنة من عمره تضع له صفرا ، تنسف جهده ومحاولاته للفهم والتعلم ,، وتقول له أنت لا تساوي شيئا ،،

دراستك ومجهود أهلك لا يساوي حتى الرقم واحد أو اثنان

طالما أنه راسب ضع له رقما منخفضا ولكن ليس صفرا!

في حين هذا الصفر ليس مسئولية الطالب وحده قد تكون أيها المعلم سببا في ذلك..

لا أدري لم يتباهى المعلم بوضع الصفر بخط عريض ولون ملفت للنظر ؟

...

م