طريقة التدريس التقليدية

كيف تختلف طريقة التدريس الحديثة عن طرق التدريس التقليدية؟

أصبحت طرق التدريس التقليدية شيئًا من الماضي حيث يكون المعلمون هم المتحكمون في الفصل حيث يقومون بالتدريس ويتحملون المسؤولية الكاملة عن بيئة التعلم. جميع الواجبات والصلاحيات منوطة بالمعلم وهو ، بصفته المحاضر في الفصل ، يلعب دور المعلم للطلاب وأيضًا صانع القرار لاتخاذ قرار بشأن ما يجب تدريسه وكيفية تدريسه.بالنسبة للمعلمين ، يأتي الطلاب إلى المدرسة لاكتساب المعرفة والمعلومات التي يكتسبونها من المعلمين. المعلمون هم المصدر الرئيسي للمعرفة لتعليم الطلاب ونقل المعرفة. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، تم تغيير طرق التدريس ولكن الهدف الرئيسي ظل كما هو ، أي التدريس.التعلم هو هدف التدريس ، بقدر ما يتعلم الطالب ، ينجح المعلم في عمله. تتم عملية التدريس بشكل رئيسي في الفصل الدراسي وهي إحدى طرق التدريس التقليدية. في الفصل الدراسي ، تجلس قوة كاملة من الطلاب معًا وتتعلم المحتوى الذي يقدمه المعلمون ويتقنون المعرفة من خلال الممارسة. لا تزال طرق التدريس التقليدية تتبع في المدارس:في طرق التدريس التقليدية ، تركز الفصول الدراسية على المعلم.المعلمون هم المصدر الرئيسي للمعرفة في طريقة التدريس التقليدية. يتحملون مسؤولية موزعي المعرفة ، وليس الميسرين.في طرق التدريس التقليدية ، يتم استخدام طرق الطباشير والتحدث بشكل كبير.الفصول الدراسية النظامية هي محور التركيز في طريقة التدريس التقليدية.نظرًا لأن الطريقة التقليدية في التدريس تتمحور حول المعلم ، فإنها تُظهر نقصًا في التعاون والتعلم الجماعي لدى الطلاب. يلقي المعلمون محاضرات ويتعلم الطلاب.في التدريس التقليدي ، يكون الدافع الرئيسي للمعلمين هو إعداد الطلاب للامتحانات بدلاً من تعليمهم وجعلهم يفهمون المفهوم والمنهج الدراسي. يتعلم الطلاب فقط اجتياز الامتحان والحصول على نتائج جيدة.لا يوجد توافق صحيح يمكن رؤيته بين الأهداف والأنشطة والتقييمات في التدريس التقليدي.هذه هي سمات طرق التدريس التقليدية التي لا تبدو مناسبة في عصر التكنولوجيا. كما نحن في القرن الحادي والعشرين ، يتطلب الأمر تغييرات في التعليم التقليدي ونظام التعليم القديم لمواكبة العصر الحديث. يحاول المعلمون الآن تطبيق أفضل طريقة للتدريس للطلاب لجعلهم يلبيون احتياجات الطلاب بطريقة هادفة.اليوم ، تم تغيير سيناريو الفصل الدراسي ، ولم يعد يتم التعامل مع الطلاب على أنهم الجمهور المستهدف ، وبدلاً من ذلك يقومون بمشاركة نشطة في الفصل والتعلم. يسمح لهم المعلمون بالتحدث وطرح الأسئلة حول ما يعلمونه. على مر السنين ، تغيرت أساليب وأساليب التدريس. تم استبدال الطريقة التقليدية للتعليم التي تستخدم فيها أساليب الحفظ والتلاوة بأساليب تفاعلية.لا تزال طرق التدريس التقليدية التي تُعرف أيضًا بأساليب التدريس التقليدية مستخدمة في المدارس على نطاق أوسع. في طرق التدريس التقليدية ، يطلب المعلمون من الطلاب تلاوة وحفظ محتوى الدراسة وما يقومون بتدريسه في الفصل الدراسي ، كما يقوم الطلاب بتلاوة الدرس واحدًا تلو الآخر عندما يحين دورهم. باستثناء أولئك الذين يتلوون ، يستمع الطلاب الآخرون وينتظرون دورهم. بهذه الطريقة ، يكمل الطلاب الدرس بأكمله. ثم يُطلب من الطلاب حفظ الدرس وعلى أساس هذه التلاوة ، يقوم المعلمون بأداء مهمة أو اختبار تحريري أو اختبار شفهي.تتم ممارسة طرق التدريس التقليدية في الفصل الدراسي بطريقة تجعل الطلاب يحصلون على مكافأة مقابل جهودهم التي يبذلونها في الفصل الدراسي خلال فترات كل مادة. يتم ممارسة القواعد واللوائح في الفصل الدراسي بطريقة تجعل سلوك الطلاب تحت السيطرة. هذه القواعد واللوائح مستمدة من العادات الراسخة التي كانت المدارس تستخدمها لسنوات عديدة بنجاح. المعلمون مسؤولون عن نقل المعرفة والحفاظ على معايير السلوك في المدرسة.لقد كان نظام التعليم في حالة تحول ويقدم طرقًا جديدة للتدريس لها زاوية ونهج مختلفان تمامًا تجاه التعلم والتدريس. في طرق التدريس الحديثة ، يقوم المعلمون بتدريس كل طالب على مستوى مختلف ولا يعتبرون كل واحد منهم. يفترضون أن جميع الطلاب مختلفون ويطبقون ممارسات تعليمية مختلفة عليهم بشكل فردي. يفكرون في احتياجات كل طالب ويقدمونها وفقًا لذلك. على عكس التعليم القديم ، تعتمد طرق التدريس التقدمية على النشاط وطرح الأسئلة والشرح والتوضيح واستخدام تقنيات التعاون.تعد طرق التدريس الحديثة للتعلم المتباعد إحدى هذه الطرق التي تمكن الطلاب من التحول بسرعة من التعلم إلى الأنشطة. على سبيل المثال ، إذا كان المعلم يقوم بالتدريس من خلال عروض PowerPoint التقديمية لمدة 10 دقائق للطلاب في الفصل ، فإنهم يقضون وقتًا رياضيًا لمدة 10 دقائق على الأقل. تساعد هذه التقنية في الحصول على درجات أفضل وهي تعمل بالفعل مع الطلاب لأنها تجعل عقول الطلاب نشطة. التعلم المتباعد أكثر فعالية من طرق التدريس التقليدية. يساعد النشاط خلايا الدماغ على إجراء اتصالات تجعل الطلاب يتذكرون بشكل أفضل.قراءة المزيد: