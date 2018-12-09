يا ناس إحترموا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

ركن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

صراحة هذا القسم لا يحق لأي شخص الخوض فيه

فليس كل من هب ودب يكتب موضوع

لأن الكل عمال ينقل معلومات فقط ولو شخص يوجه

سؤال لصاحب الموضوع فأكيد سوف لن يستطيع الإجابة

هذا القسم يحتاج لناس لهم دراية في الأمر

على الأقل مهندسين أو دكاترة

أما وأن كل شخص يعجب من مقال أو شاهد حصة فيروح مباشرة

واضع كوبي بست هنا وكأن القسم عبارة عن مستودع لتكديس معلومات

مجمعة من هنا وهناك



أعرف أن الأمر ليس سهل

وأعرف أن من يضع الموضوع يحب ينشر معلومات مفيدة

ولكن على الأقل فيه أدنى شروط ومن بينها ذكر المصادر

حتى يتسنى للقارئ العودة للإصل



ثم أن المهم في الأمر أن تناقش وتدعي وتقدم حجج وبراهين للكفار

فنحن مسلمين نقول آمين

أما الكافر فهو من يحتاج أن توصل له هذه المعلومات

فهل أنت قادر أن تدخل في منتدياتهم وتضع لهم هذه المواضيع

فاللغة أصبحت ليست عائق



مجرد عمل نسخ ونقل لمترجم عمنى جوجل يترجم لك موضوعك

ثم تعمل تعديلات بسيطة على الجمل ومن ثم يصبح لديك موضوع مترجم

تستطيع أن تدعو به الكفار في عقر دارهم فتحصل به عن أجر

أليس هذا أحسن وأفيد