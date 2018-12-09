لِنزرَع أمَلًا ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعــــــــد الله أوقـــــــــــاتكم ومــــــلأها بــــــــــــركة

أعلم جيّدا أنه وفي هذه الدّقيقة بالذات، وفي هذا الكون العظيم، كثيرة هي القلوب التي أُثقلت بالهموم وتوشّحت بالأحزان،

كثيرة هي الجفون التي أمطرت دمعًا؛ تناشد موسم الجفاف لترتاح، كثيرة هي الذكريات التي تنهش العقول وتلتهم هدوءها على مهل، كثيرة هي المحن وكبير هو صبرنا،

وكثيرة هي الرزايا وجميلة هي ابتسامتنا، إذن من أجل هذه الابتسامة لنعلن دقيقة صمت ترحمّا على أحزاننا ولنطلق للحظاتنا الجميلة العنان ولنستمتع بها لدقائق

قد تكون قليلة ولكنّها قد تنثر بذور أمل كثيرة في النّفوس، حدّثونا عن شيء جميل؛ عن صدفة رائعة؛ عن أمر بسيط في هذه الحياة جعل الابتسامة تُرسم على شفاهكم،

كابتسامة الأمّ كلّ صباح، كعناقِ أبٍ طويل، كقطعة حلوى من طفل صغير، ابحثوا في صندوق الذكريات وحرّروا ابتساماتكم وابتساماتنا

فلهذا خُلق هذا الموضوع، نريد من خلاله أن نزرع أملًا في النفوس المتعبة

لا يهم إن شاركت بشيء من كتاباتك أو من اقتباس يعجبك (حتى وإن كان من مشاركات الأعضاء)؛ المهم أن يكون حاملا معه فيروس الأمل

لا يهم إن شاركت بفقرة من سطور كثيرة أو قليلة، أو بعبارة من سطر أو سطرين أو حتى بجملة أو كلمة المهم أن تفوح كلماتك بعطر التفاؤل

كذلك يمكنك أن تشارك بموقف حدث معك أو حدث أمامك وسمعت عنه، أو أن تشارك بقصة أو بنصيحة ما أو بدعاء أو حديث يشرح النفس

فكلّ الطرق مسموح بها إلا ما يبث الحزن في النفوس ويحبط العزائم ويثبطها، فنحن من خلال هاذ الموضوع نريد رفع المعنويات

نريد لمن كان قلبه عليلا أن يمرّ على موضوعنا هذا ليخرج منه وهو يبتسم، نريده أن يكون مستشفى للأرواح العليلة