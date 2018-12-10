استخدام الألوان المحايدة في الديكور

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كيف تستخدم الألوان المحايدة دون أن تبدو مملة في الديكور؟

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- تحديد الكراسي ذات الألوان المحايدة باللون الأسود أو البني الغامق.

طريقة أخرى لاستخدام الألوان المحايدة والحصول على انطباع مميز في الغرفة.

على الرغم من أن هذه الكراسي بألوان محايدة، إلا أن استخدام النماذج والنقوشات الجميلة يبعث فيها الحياة من جديد.

استخدام سجادة بألوان محايدة يخفف من الشعور بالملل في الديكور.

- مزج الأبيض مع الألوان المحايدة في الديكور يكسر الجمود في الغرفة.

- سجادة بألوان ونقوشات مثيرة تصرف النظر عن الديكورات بألوان محايدة.

إضافة تفاصيل مميزة كالمرايا والثريات يلغي تأثير الألوان المحايدة في الغرفة.

- نقل بعض أصص النباتات من الشرفة إلى الغرفة يمنحك شعوراً بأنك في أحضان الطبيعة.

- وأخيراً، يمكن استخدام الأعمال الخشبية بألألوان الطبيعية لكسر الجمود والملل في الديكور.



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للامانة منقول للافادة

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