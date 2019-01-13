ايهما تفضل لغرفتك (الطلاء ام ورق الجدران)

السلام عليكم ورحمة الله

اليوم نعمل مقارنة بين نوعين من الديكور المنزلي وكل واحد يعطينا رأيه والنوع المفضل لديه

يحتار الكثيرون قبل اخيتار الطلاء أو ورق الجدران، ويحاولون التحقق من ميزات كل طريقة، وفوائدها على الديكور.

وفيما يلي مقارنة بين ورق الجدران والطلاء، من حيث مزايا وعيوب كل طريقة

- يمكن لورق الجدران أن يدوم أكثر من 15 عاماً، ما يجعله فعالاً من حيث الكلفة على المدى الطويل.



- يمكن تركيب ورق الجدران بسهولة، ويساعد على إخفاء العديد من العيوب السطحية.



- يمكن أن يضيف الدفء والعمق إلى الغرفة.



- هناك عدد كبير من التصاميم الجميلة والنماذج المثيرة التي يمكن اختيارها لديكور الغرفة.



- يمكن استخدام ورق الجدران لإنشاء مظهر مصمم في أي مساحة، ويمكن أيضاً تطبيقه على جدار واحد فقط.



- يأتي ورق الجدران في مجموعة مبهرة من التصاميم مع مجموعة رائعة من التأثيرات الجميلة مثل اللؤلؤ واللمعان، والأحبار النافرة، والجلد ، والخرز، وغيرها.

- تطبيق ورق الجدران لا يستغرق وقتا أطول من الطلاء.



- لا يمكن ببساطة الطلاء فوق ورق الجدران أو وضع طبقة أخرى منها إذا شعرت بالملل من تصميمها.



- يمكن أن تكون عملية إزالة ورق الجدران صعبة نوعا ما وتحتاج الى بعض الوقت والجهد فقط.



- يجب عليك معرفة المقاييس الدقيقة للجدران والزوايا حتى يتم تطبيق ورق الجدران بالشكل الصحيح. - لا يمكن ببساطة الطلاء فوق ورق الجدران أو وضع طبقة أخرى منها إذا شعرت بالملل من تصميمها.- يمكن أن تكون عملية إزالة ورق الجدران صعبة نوعا ما وتحتاج الى بعض الوقت والجهد فقط.- يجب عليك معرفة المقاييس الدقيقة للجدران والزوايا حتى يتم تطبيق ورق الجدران بالشكل الصحيح.



وهنا بعض الصور لورق الجدران الحديثة

اما بخصوص الطلاء

يوجد الكثير من انواع الطلاء منه الغالي ومنه الرخيس هناك الطلاء العادي وهناك الديكوري كل نوع وتكلفته خاصة مع التطور اللدي شهده ميدان الديكور



- يمكن لمعظم الأشخاص طلاء منازلهم بأنفسهم دون حاجة إلى عامل خبير الا في بعض انواع الطلاء التي تستلزم عامل محترف



- يمكن بسهولة إعادة الطلاء مرة أخرى أو تركيب ورق الجدران فوق الجدار.

يقدم الطلاء مجموعةكبيرة من الألوان والنقوش التي يمكن الاختيار بينها.



ويحتاج الطلاء إلى الإصلاح أو إعادة الطلاء بالكامل من وقت لآخر.



- يمكن أن يتسبب عمل الطلاء في الكثير من الفوضى، وتلطيخ الأرضيات والأثاث في المنزل.لدا يجب الحدر واخد الاحتياطات اللزمة عند القيام بعملية الطلاء





- في حين أن الطلاء يمكن أن يبقى لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، إلا أنه عرضة للاتساخ، ويحتاج إلى إعادة الطلاء عادة عدة مرات خلال هذه الفترة.

وهنا ثصور لبعض ديكورات طلاء حديثة