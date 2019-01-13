ايهما تفضل لغرفتك (الطلاء ام ورق الجدران)

sami44

sami44

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله

اليوم نعمل مقارنة بين نوعين من الديكور المنزلي وكل واحد يعطينا رأيه والنوع المفضل لديه


ورق-جدران-مودرن-4-450x397.jpg




يحتار الكثيرون قبل اخيتار الطلاء أو ورق الجدران، ويحاولون التحقق من ميزات كل طريقة، وفوائدها على الديكور.

وفيما يلي مقارنة بين ورق الجدران والطلاء، من حيث مزايا وعيوب كل طريقة



- يمكن لورق الجدران أن يدوم أكثر من 15 عاماً، ما يجعله فعالاً من حيث الكلفة على المدى الطويل.

- يمكن تركيب ورق الجدران بسهولة، ويساعد على إخفاء العديد من العيوب السطحية.

- يمكن أن يضيف الدفء والعمق إلى الغرفة.

ورق-جدران-مودرن-3d-3-450x389.jpg

- هناك عدد كبير من التصاميم الجميلة والنماذج المثيرة التي يمكن اختيارها لديكور الغرفة.

- يمكن استخدام ورق الجدران لإنشاء مظهر مصمم في أي مساحة، ويمكن أيضاً تطبيقه على جدار واحد فقط.

- يأتي ورق الجدران في مجموعة مبهرة من التصاميم مع مجموعة رائعة من التأثيرات الجميلة مثل اللؤلؤ واللمعان، والأحبار النافرة، والجلد ، والخرز، وغيرها.
- تطبيق ورق الجدران لا يستغرق وقتا أطول من الطلاء.

ورق-جدران-3d-2-450x338.jpg
- لا يمكن ببساطة الطلاء فوق ورق الجدران أو وضع طبقة أخرى منها إذا شعرت بالملل من تصميمها.

- يمكن أن تكون عملية إزالة ورق الجدران صعبة نوعا ما وتحتاج الى بعض الوقت والجهد فقط.

- يجب عليك معرفة المقاييس الدقيقة للجدران والزوايا حتى يتم تطبيق ورق الجدران بالشكل الصحيح.

وهنا بعض الصور لورق الجدران الحديثة

1_86.jpg احدث-ورق-حائط-2-450x338.jpg



اما بخصوص الطلاء
يوجد الكثير من انواع الطلاء منه الغالي ومنه الرخيس هناك الطلاء العادي وهناك الديكوري كل نوع وتكلفته خاصة مع التطور اللدي شهده ميدان الديكور

- يمكن لمعظم الأشخاص طلاء منازلهم بأنفسهم دون حاجة إلى عامل خبير الا في بعض انواع الطلاء التي تستلزم عامل محترف

- يمكن بسهولة إعادة الطلاء مرة أخرى أو تركيب ورق الجدران فوق الجدار.

يقدم الطلاء مجموعةكبيرة من الألوان والنقوش التي يمكن الاختيار بينها.

ويحتاج الطلاء إلى الإصلاح أو إعادة الطلاء بالكامل من وقت لآخر.

- يمكن أن يتسبب عمل الطلاء في الكثير من الفوضى، وتلطيخ الأرضيات والأثاث في المنزل.لدا يجب الحدر واخد الاحتياطات اللزمة عند القيام بعملية الطلاء


- في حين أن الطلاء يمكن أن يبقى لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، إلا أنه عرضة للاتساخ، ويحتاج إلى إعادة الطلاء عادة عدة مرات خلال هذه الفترة.

وهنا ثصور لبعض ديكورات طلاء حديثة


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وفي الاخير ايهما تختار لغرفتك الطلاء او ورق الجدران
 

المرفقات

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان يهبلو فيزوج
لكن لي عجبني في ورق الجدران اللوحات لي فيه
كيما تاع العصفور هاديك لي يطير
يتخايل الإنسان يشرب الحليب على الصباح ومنظر طبيعي كيما هكاك مقابلو
يعني شيء رائع الله يبارك
بصح هل ورق الجدران يتناسب مع الميناج مع الجزائريات؟ ههه
ولا هذا تحطو وتخليه ماتزيدش تدور بيه
بصراحة فيزوج ملاح الله يبارك ماتقدرش تخيّر بيناتهم
بالأخص مع هاد التقنيات الجديدة والأدوات المستخدمة حاليا
شكرا على الموضوع المميز كالعادة بارك الله فيك​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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451
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان يهبلو فيزوج
لكن لي عجبني في ورق الجدران اللوحات لي فيه
كيما تاع العصفور هاديك لي يطير
يتخايل الإنسان يشرب الحليب على الصباح ومنظر طبيعي كيما هكاك مقابلو
يعني شيء رائع الله يبارك
بصح هل ورق الجدران يتناسب مع الميناج مع الجزائريات؟ ههه
ولا هذا تحطو وتخليه ماتزيدش تدور بيه
بصراحة فيزوج ملاح الله يبارك ماتقدرش تخيّر بيناتهم
بالأخص مع هاد التقنيات الجديدة والأدوات المستخدمة حاليا
شكرا على الموضوع المميز كالعادة بارك الله فيك​
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البركة فيك ومرورك الطيب
انا شخصيا يعجبني الطلاء الديكوري اما بخصوص ورق الجدران احبه في اماكن محددة كالهول والصالون فقط
واحسن استعمال للورق الحائط هو ان يقوم الواحد بطلاء اسفل الحائط بنوع من الطلاء الديكوري ويقوم بتركيب ورق الجدران من الفوق ويعمل بينهم فاصل
وكاين انواع كثيرة من الورق ضهرت مؤخرا منها ورق الحائط بدرات الزجاج مقاوم للرطوبة وللتشققات وفيه نوعين النوع الاول يركب مباشرة والنوع الثاني يركب ومن ثما نعمل عليه طبقة طلاء
لا تحرمينا من تواجدك في الركن
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
موضوع جميل جدا اخي الكريم ومفيذ كالعادة كما عودتنا
كلها رائعة جدا ماشاء الله
ساقول لك لو اردت ان اغير طلاء الجدران ساستعمل الطريقتين
كما تعلم انا مجنونة وافعل ما يعجبني حتى وان اعتبر جنونا للبعض ههههههههه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#5
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,323
الإعجابات
3,227
النقاط
451
#5
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميكستعمل الطريقتين
كما تعلم انا مجنونة وافعل ما يعجبني حتى وان اعتبر جنونا للبعض ههههههههه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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اجل شيماء يمدير لككن استخدام الطريقتين معا التنسيق بين الالوان فقط
مشكورة على المرور الطيب
كل الاحترام والتقدير لك
 
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