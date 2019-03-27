أهمية الإضاءة في الديكور





الضوء الموّجَه والضوء المنتشر. يتطلب الأمر مزيجاً من كِلا النوعين لخلق مساحة جيدة الإضاءة. الضوء الموجه يشع فوق سطح أو منطقة معينة لكنه لا ينير الغرفة بكاملها. الضوء المنتشر يشع فوق مساحة أكبر ويحدث إنتقالاً ناعماً بين الضوء والظلام.



– لعمل دائرة مشرقة، مركزة من الضوء للقيام بالنشاطات مثل القراءة، ممارسة الهوايات، أو الأعمال الدقيقة. هذا النوع من الإنارة يأتي من مصابيح المكتب وبعض مصابيح الطاولة،على سبيل المثال الضوء المنتشر



التجهيزات الضوئية ذات الأغطية التي تسمح للضوء بالمرور من خلالها تسمى ناشرات الضوء. إنها تستخدم عادة في الإضاءة الشاعرية والإضاءة الشاملة.

ناشرات الضوء لها أغطية شفافة أو نصف شفافة، تصنع عادة من الورق، القماش أو الزجاج، وتوفر ضوءاً ناعماً.

*طرق استخدام الضوء*

هناك ثلاث طرق لاستخدام الضوءعندما تخطط لإضاءة غرفة، تحتاج أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أنواع من الإضاءة:

الإضاءة الوظيفية F

الإضاءة الشاعرية M

الإضاءة الشاملة G الضوء المحيطي والضوء الذي يعزز خصائص محددة بالغرفة لإظهار طابعها المميز. يأتي هذا النوع من الضوء من بعض مصابيح الطاولة، المصابيح التوجيهية، إضاءة الصور وإضاءة الخزانات .– لعمل دائرة مشرقة، مركزة من الضوء للقيام بالنشاطات مثل القراءة، ممارسة الهوايات، أو الأعمال الدقيقة. هذا النوع من الإنارة يأتي من مصابيح المكتب وبعض مصابيح الطاولة،على سبيل المثال الضوء المنتشرالتجهيزات الضوئية ذات الأغطية التي تسمح للضوء بالمرور من خلالها تسمى ناشرات الضوء. إنها تستخدم عادة في الإضاءة الشاعرية والإضاءة الشاملة.ناشرات الضوء لها أغطية شفافة أو نصف شفافة، تصنع عادة من الورق، القماش أو الزجاج، وتوفر ضوءاً ناعماً.هناك ثلاث طرق لاستخدام الضوءعندما تخطط لإضاءة غرفة، تحتاج أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أنواع من الإضاءة:

فكل نوع من هؤلاء له دور يلعبه.​



دائرة الضوء الوظيفي هي الأقوى والأكثر تركيزاً بالنسبة لأشعة الضوء بالغرفة.

الإضاءة الشاعرية…





تساعد الإضاءة الشاعرية في تشكيل جو الغرفة، جاعلة إياها دافئة و جذابة، مريحة أو مثيرة.

تساعدك الإضاءة الشاعرية في تكوين وإظهار الجو التأثيري الذي ترغب بإبتكاره. كما أنها توسع أيضاً من دائرة الضوء المنبعث بواسطة الإضاءة الوظيفية، و تحد من التباين المزعج.

إضافة إلى العديد من مصابيح الطاولات و المصابيح الزخرفية، يأتي ضوء الشموع كشكل من أشكال الإضاءة الشاعرية.​ تمكنك الإضاءة الوظيفية من القيام بالمهام المتنوعة براحة وكفاءة، سواء أكانت قراءة، كتابة، ممارسة الهوايات، تناول الطعام أو الطهي.دائرة الضوء الوظيفي هي الأقوى والأكثر تركيزاً بالنسبة لأشعة الضوء بالغرفة.تساعد الإضاءة الشاعرية في تشكيل جو الغرفة، جاعلة إياها دافئة و جذابة، مريحة أو مثيرة.تساعدك الإضاءة الشاعرية في تكوين وإظهار الجو التأثيري الذي ترغب بإبتكاره. كما أنها توسع أيضاً من دائرة الضوء المنبعث بواسطة الإضاءة الوظيفية، و تحد من التباين المزعج.إضافة إلى العديد من مصابيح الطاولات و المصابيح الزخرفية، يأتي ضوء الشموع كشكل من أشكال الإضاءة الشاعرية.​