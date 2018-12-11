كيف أنمي مهارات طفلي ؟ العدد الأول خاص بالطفل قبل وبعد عمر السنة

إنّ للأسرة الدور الأكبر في التكوين السليم للطفل،

إنّ للأسرة الدور الأكبر في التكوين السليم للطفل،

ماأنجزته مع ابنتي من الولادة حتى عمر السنة :

بعد جلوس الطفل يبدأ بالتحرك ومسك الأشياء تعطينه مثلا:

كرة طرية يلعب بها أو ألعاب تصدر اصواتا يتلمسها بيدها أو منديل نظيف أو حتى قارورة صغيرة فارغة

في

هده المرحلة يتعلم مسك الأشياء وتحريك الأصابع ..

عندما يقارب عمر السنة أو السنة بالضبط يبدأ بعد الحبو بالمشي واكتشاف عالمه

يستحسن شراء العاب بلاستيكية تصدر اصوات للفت انتباهه

او العاب محشية بالصوف مثل هده :

مثل هده اللعبة ايضا بها الوان

تستطيعين البدأ بتعليمه التفريق بين الالوان بالتدريج حسب سنه

من عمر السنة فما فوق

يتعلم من خلالها ايضا اللمس والمسك بشكل جيدا

وفي فصل الصيف تستطيعين وضع اللعبة في الماء وجعل الطفل يتلمسها ويلعب بها

ان كان مع ابنك في المنزل اطفال من عمره او اكثر منه تستطيعين الاستفادة من الامر

لانه سيتعلم منهم الكثير ويكتسب مهارات في اللعب ويصبح اجتماعيا

بالنسبة لابنتي معها ابناء عمها

فمن عمر السنة بدأت تلعب مع ابنة عمها الاكبر منها سنا وتعلمت منها الكثير

خاصة في العاب الفتيات العاب الدمى والطهي وتحضير القهوة تجعل الطفل يتعرف على الاواني وعالم المطبخ



ايضا هده اللعبة ا كانت هدية من خالتي لابنتي حفظها الله

تصدر اصوات الحيوانات والارقام والحروف وموسيقى

مناسبة لعمر السنة فما فوق فما فوق

ابنتي بدأت تتعلم منها الحيوانات واصواتها

اضافة الى السفر المتكرر بحكم بعد المسافة عن بيت اهلي

نقوم بتسمية اسماء الحيوانات والاشياء حتى تحفظها وتتدكرها وتربطها بالالعاب

ايضا اللعب بالاواني البلاستيكية في المطبخ:



وتركه يلعب ببعض العلب والاواني خاصة الفتاة

اللعب بالعجين ايضا

وانا اقوم بعجن الكسرة

اعطي لابنتي قليل من العجينة تلعب بها وتشكلها حتى تعلمت تشكيل العجينة وتكويرها وصنع خبزة صغيرة

او تطبعها بالطابع مثل الكعك وتفرح كثيرا بعد الانتهاء لانها تشعر بالسعادة والمرح وانها تعلمت شيئا جديدا مهم جدا للطفل وضعه في مكان بعيد عن الناروتركه يلعب ببعض العلب والاواني خاصة الفتاةايضاوانا اقوم بعجن الكسرةاعطي لابنتي قليل من العجينة تلعب بها وتشكلها حتى تعلمت تشكيل العجينة وتكويرها وصنع خبزة صغيرةاو تطبعها بالطابع مثل الكعك وتفرح كثيرا بعد الانتهاء لانها تشعر بالسعادة والمرح وانها تعلمت شيئا جديدا

المهم في مرحلة السنة توفير الجو المناسب والادوات والالعاب المناسبة التي تتوافق مع عمر الطفل

حتى يتعلم ويطور مهاراته ويتعلم ولايمل من نفس الالعاب

