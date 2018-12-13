فهرس التميز ركن الأناقة والأزياء لسنة 2019



هُنا مساحة لجمع كل المواضيع التي تستحق ختم التميز اللماوي



وذلك تكريما لكنّ عضواتنا الكريمات



و لتسهيل كذلك البحث عن أروع باقات التميز



و منه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح



و نعطي كل مُجتهدة نصيبها



و عليه أي موضوع حصري و منسق و مرتب سيختم بختم التميز





العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :