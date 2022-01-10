فهرس التميز ركن الأناقة والأزياء لسنة 2022

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
2,041
النقاط
611
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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اهلا وسهلا بكن حبيباتي اللماويات
هُنا مساحة لجمع كل المواضيع التي تستحق ختم التميز اللماوي

وذلك تكريما لكنّ عضواتنا الكريمات

و لتسهيل كذلك البحث عن أروع باقات التميز

و منه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح

و نعطي كل مُجتهدة نصيبها
و عليه أي موضوع حصري و منسق و مرتب سيختم بختم التمييز
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العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :

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في انتظار تفاعلكن

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