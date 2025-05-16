فهرس أشهر مواضيع ركن تربية الأطفال و رعايتهم

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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نرحّب بكم في منتدى تربية الأطفال ورعايتهم، حيث نؤمن أن التربية رسالة عظيمة، تحتاج إلى وعي، حب، وصبر.

يسرّنا أن نقدّم لكم هذا الفهرس المتجدد الذي يجمع بين دفتيه المواضيع المتميزة والحصرية، التي ساهمت في نشر الفائدة، ولامست احتياجات كل أم وأب يسعيان لبناء جيل سوي.



لكل قلم أبدع وكتب من واقعه، ولكل عضو اجتهد من أجل إفادة المنتدى وغيره من الأمهات والآباء…
فإننا نثمّن هذا الجهد الجميل بختم التميّز الخاص بالقسم:



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من شروط إدراج الموضوع ضمن الفهرس المتميز:

1. أن يكون الموضوع حصريًا ومن كتابة العضو نفسه، وغير منقول.


2. أن يحمل فائدة واضحة وتوجيهًا تربويًا سليمًا ومناسبًا للفئة المستهدفة.

كل عضو يتفاعل في هذا الركن ويشارك بمواضيع حصرية ومتميزة سيتم منحه هذا الوسام المميز :


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وسام التميّز هو عربون شكر وامتنان من إدارة المنتدى لكل من يسهم في بناء هذا الصرح التربوي النبيل





في الختام
لكل من يزرع بذرة نفع في هذا الركن التربوي، له منا كل التقدير والدعاء.
استمروا بالعطاء… فالكلمة الطيبة صدقة، وأثرها في القلوب لا يُنسى.



فهرس التميّز لركن تربية الأطفال و رعايتهم

فهرس التميّز لمنتدى تربية الأطفال و رعايتهم 2020

فهرس المواضيع المميزة لمنتدى تربية الأطفال ورعايتهم لسنة 2021
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