فهرس التميز لركن تجهيز العراوس ولوازمها لسنة 2019









أهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد في







فتحنا موضوعا خاصا بعام 2018 لنضع فيه كل موضوع

مميز





لصاحبته جهد عليه

قد يكون خاص باللباس مزين بالفوطوشوب

أو يكون موضوعا عاما خاصا بالنقاش بشرط أن يكون حصريا فكرته جديدة أو مبلورة بالقلم الخاص مفيدا لبنات وعرائس اللمة الجزائرية







+سيُكرّم الموضوع بختم التميز:













أهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد في ركن تجهيز العروس ولوازمها فتحنا موضوعا خاصا بعام 2018 لنضع فيه كل موضوعمميزلصاحبته جهد عليهقد يكون خاص باللباس مزين بالفوطوشوبأو يكون موضوعا عاما خاصا بالنقاش بشرط أن يكون حصريا فكرته جديدة أو مبلورة بالقلم الخاص مفيدا لبنات وعرائس اللمة الجزائرية+سيُكرّم الموضوع بختم التميز:



ويوضع في الفهرس



ومنه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح

ونعطي كل مُجتهدة نصيبها

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