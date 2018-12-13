فهرس التميز لركن تجهيز العراوس ولوازمها لسنة 2019

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد في ركن تجهيز العروس ولوازمها
فتحنا موضوعا خاصا بعام 2018 لنضع فيه كل موضوع
مميز
لصاحبته جهد عليه
قد يكون خاص باللباس مزين بالفوطوشوب
أو يكون موضوعا عاما خاصا بالنقاش بشرط أن يكون حصريا فكرته جديدة أو مبلورة بالقلم الخاص مفيدا لبنات وعرائس اللمة الجزائرية
+سيُكرّم الموضوع بختم التميز:
ويوضع في الفهرس
ومنه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح
ونعطي كل مُجتهدة نصيبها
العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :