فهرس التميز لركن تجهيز العراوس ولوازمها لسنة 2020

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,830
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد في ركن تجهيز العروس ولوازمها
فتحنا موضوعا خاصا بعام2020 لنضع فيه كل موضوع
مميز
لصاحبته جهد عليه
قد يكون خاص باللباس مزين بالفوطوشوب
أو يكون موضوعا عاما خاصا بالنقاش بشرط أن يكون
+سيُكرّم الموضوع بختم التميز:
ويوضع في الفهرس
ومنه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح
ونعطي كل مُجتهدة نصيبها
العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :