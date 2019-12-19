فهرس التميز لركن تجهيز العراوس ولوازمها لسنة 2020

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,830
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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أهلا وسهلا بكن عضوات اللمة الجزائرية نرحب بكن من جديد في ركن تجهيز العروس ولوازمها



فتحنا موضوعا خاصا بعام2020 لنضع فيه كل موضوع
مميز


لصاحبته جهد عليه
قد يكون خاص باللباس مزين بالفوطوشوب
أو يكون موضوعا عاما خاصا بالنقاش بشرط أن يكون حصريا فكرته جديدة أو مبلورة بالقلم الخاص مفيدا لبنات وعرائس اللمة الجزائرية



+سيُكرّم الموضوع بختم التميز:

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ويوضع في الفهرس

ومنه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح
ونعطي كل مُجتهدة نصيبها


العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :

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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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