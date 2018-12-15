مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة لشهر ديسمبر طبعة 2019

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


مساء/صباح الانوار حبيباتي
ان شاء الله انتم بألف خير وعافية
:whistle::whistle::whistle:


جيت نهدرلكم على منتج
papulex
غسول طبي فرنسي
لي دار ضجة من فترة

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السعر : 120 أو 130 ألف منيش متفكرة

شفت بزاف بنات شكروه
وكي استعملتو لقيتو يعني ماش حاجة كبيرة
او بالاحرى ماش كيما كنت نتصور فيه
نغسل بيه كغاسول يومي عادي

مع العلم بشرتي في الصيف حساسة وفي الشتاء عادية

يعني غاسول فقط مايضيف حتى شي للبشرة

ممكن ماطاحش على نوع بشرتي وفاد اخوات اخريات

شريتو من عند لافارماسي




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وكيما قلت كي مافادنيش انا ماش معناه ميفيدش غيري
ممكن انا ماساعدنيش يساعد غيري

في أمان الله حبيباتي



 
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