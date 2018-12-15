مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة لشهر ديسمبر طبعة 2019



ان شاء الله انتم بألف خير وعافية

مساء/صباح الانوار حبيباتيان شاء الله انتم بألف خير وعافية

جيت نهدرلكم على منتج

papulex

غسول طبي فرنسي

لي دار ضجة من فترة

السعر : 120 أو 130 ألف منيش متفكرة

شفت بزاف بنات شكروه

وكي استعملتو لقيتو يعني ماش حاجة كبيرة

او بالاحرى ماش كيما كنت نتصور فيه

نغسل بيه كغاسول يومي عادي

مع العلم بشرتي في الصيف حساسة وفي الشتاء عادية

يعني غاسول فقط مايضيف حتى شي للبشرة

ممكن ماطاحش على نوع بشرتي وفاد اخوات اخريات

شريتو من عند لافارماسي





وكيما قلت كي مافادنيش انا ماش معناه ميفيدش غيري

ممكن انا ماساعدنيش يساعد غيري