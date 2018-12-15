مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة لشهر ديسمبر طبعة 2019

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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مساء/صباح الانوار حبيباتي
ان شاء الله انتم بألف خير وعافية
جيت نهدرلكم على منتج
papulex
غسول طبي فرنسي
لي دار ضجة من فترة
السعر : 120 أو 130 ألف منيش متفكرة
شفت بزاف بنات شكروه
وكي استعملتو لقيتو يعني ماش حاجة كبيرة
او بالاحرى ماش كيما كنت نتصور فيه
نغسل بيه كغاسول يومي عادي
مع العلم بشرتي في الصيف حساسة وفي الشتاء عادية
يعني غاسول فقط مايضيف حتى شي للبشرة
ممكن ماطاحش على نوع بشرتي وفاد اخوات اخريات
شريتو من عند لافارماسي
وكيما قلت كي مافادنيش انا ماش معناه ميفيدش غيري
ممكن انا ماساعدنيش يساعد غيري
في أمان الله حبيباتي