بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( همسة )

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لا تستحي من الله أن تطلبه أمانيك التي تراها تافهة، أن تسأله تحقيق أحلامك الصغيرة، أن ييسر لك تفاصيلك الدقيقة، لا تستحي من الله أبداً، هو الوحيد الذي يسعد بك عندما تُلحُّ عليه كثيراً.. لا يمل من الإنصات إليك، الوحيد الذي لو أتيته تمشي أتاك هرولة

فسأل الله ما شئت "الله قادر" فمن خلق السماء والأرض بمن فيها لايعجزه تحقيق ماتمنيت