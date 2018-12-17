همسات...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
584
الإعجابات
735
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31
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( همسة )
.
لا تستحي من الله أن تطلبه أمانيك التي تراها تافهة، أن تسأله تحقيق أحلامك الصغيرة، أن ييسر لك تفاصيلك الدقيقة، لا تستحي من الله أبداً، هو الوحيد الذي يسعد بك عندما تُلحُّ عليه كثيراً.. لا يمل من الإنصات إليك، الوحيد الذي لو أتيته تمشي أتاك هرولة
فسأل الله ما شئت "الله قادر" فمن خلق السماء والأرض بمن فيها لايعجزه تحقيق ماتمنيت
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
584
الإعجابات
735
النقاط
31
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
( همسة)
لو أننّا كلّما نادى بنا الأذان وكَبَّرْ ..
أدركنا كمّ أن الله أكبر 💙"!
أكبرُ من الصعوباتِ التي قد تكسرنا
أكبرُ من العقبات والأحزانِ الصغيرة
كمّ أنّه أكبرُ من خوفنا من الغد
وأكبرُ من المرضِ الذي يكادُ يهلكُ من نحب !
لو أننا نثقُ بذلك ..
وبقينا نردد
وبين قلوبنا همومٌ تتضاءلُ أمَامه ؛
لما بكينا كثيرًا لضيقِ الحال ولما شكونا بُعدَ المَنال
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
584
الإعجابات
735
النقاط
31
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#4
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
وما اجمل همساتك يا اميرة ربي يحققلك واش تتمناي في حياتتك
ولنا بالمثل
بارك الله فيك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين يارب
ولك بالمثل وأكثر
ربي يحفظك ويسعدك في الدنيا والآخرة
 
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