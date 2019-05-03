هَمَسَاْتُُُ مِـــنَ اَلَأَعْمَـــــــــــاَقَْ ...!!~

صدى الصورة.
:: عضو منتسِب ::
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همسات من الحياة ...!
دعوا الفصول تتغير ..
دعوا أرواحكم تتحرر ..
استمعوا إلي ما تقوله قلوبكم ..
– – – – – – – –
* كيف تؤمن بشيء في السماء لا تراه !؟
* كيف تؤمن بأحلام خيالية لا تراها !؟
– أحياناً كثيرة عليك أن تتجاوز عين رأسك ، وأن ترى بعين قلبك ..
– – – – – – – –
الشيء الوحيد الذي يجب ألا تخسره أو تتنازل عنه ..
الذي يجب ألا تدعهم يجردونك منه ، وهو قلبك .. برائتك ..
لأنه مع خسارة قلبك .. أنت ستخسر أنفاس روحك ، وحياتك ستصبح بلا حياة .
– – – – – – – –
لا تستسلم أبداً .. كن نفسك فحسب !
– – – – – – – –
لا تكن شخص آخر غير نفسك !
– – – – – – – –
لا تكن أشخاص آخرون ، فهذا الأمر مرهق جداً على قلبك!
– – – – – – – –
الكلمات صوت القلب ، فدعها تخرج بسلام ..
مهما كانت الكلمات فيجب أن تسمح لها بالخروج ، وإلا ستصاب بالتسمم .
– – – – – – – –
عندما أشعر بالإلهام في داخلي .. أنصت له بعمق ..
أسمح له بالعبور .. أعيش فيه ..
– – – – – – – –
لن أخفي النور الذي وضعه الله بداخلي ..
حتى لو سأضحي بكل شيء آخر ، سأفعل!
– – – – – – – –
الحياة حسب نظرتك لها ، تكون !
– – – – – – – –
عليك أن تكون علي حقيقتك دائماً ..
– – – – – – – –
الطريق الذي يقودك إلي مكان حيق تفقد فيه كل همومك ..
وتجد فيه حريتك وسعادتك وشغفك وبرائتك ..
هو طريقك .. طريق قلبك
– – – – – – – –
العلاقات لا تُبنى بالإتفاقات والعقود ، فنحن لسنا أملاك وجمادات ..
بل أرواح ، وعلاقات الأرواح تُبني علي أساس التآلف والإنسجام ..
– – – – – – – –
الزواج الطبيعي لا يُبنى على أساس تقارب الماديات ، بل تقارب القلوب ..
– – – – – – – –
قرر وأخرج ، وإلا ستموت مكانك .. حيث ولدت !
– – – – – – – –
* كل قرار تقوم به سيقف حائل بين الحياة والموت ..
* أدمج نفسك مع هذه اللحظة الآن ..
مع المنظر .. الصوت .. الرائحة ، بماذا تشعر !؟
* أنت تهرب من لا شيء!!
* الخوف ليس حقيقي ، والمكان الوحيد الذي يتواجد فيه الخوف هو في أفكارنا عن المستقبل .. إنه نتاج مخيلتنا التي تدفعنا للخوف من أشياء ليست مستقبلية وغير متواجدة من الأساس .. أنه أقرب من الجنون ، والآن لا تسيء فهمي ، الخطر أمر حقيقي ولكن الخوف اختيار .. نحن نقنع أنفسنا بقصص كثيرة ..
– – – – – – – –
عليك أن ترى بقلبك .. أن تقرر بقلبك ..
وأن تقول ” نعم ” لكل شيء يسعدك ..
وأن تقول ” لا ” لكل شيء يحزن ويسرق منك سعادتك .
– – – – – – – –
الخوف نحن من نخلقه بداخلنا ، ونحن من نستطيع قتله .
– – – – – – – –
الأفكار الملوثة كالسموم ، لا تستهون بها أبداً .
– – – – – – – –
السموم المادية تسمم الجسد فقط ، بينما السموم المعنوية تسمم الروح والجسد !
– – – – – – – –
روحي تريد أن تحيا في جسد عصفور لمدة 24 ساعة فقط !
– – – – – – – –
سأطلب من الله أن يضع روحي في جسد عصفور .. لأجرب هذا الشعور ..
وأيضاً أريد أن أعرف منه كيف خلق الروح ؟ ومن ما تتكون الروح !؟
– – – – – – – –
أن تكونا مصدر دعم لبعضكما الآخر ..
مصدر دعم حقيقي .. هكذا تكون العلاقات .
– – – – – – – –
الرابح الحقيقي هو الذي يبذل أقصى ما لديه في المحاولة ..
لأنه سواء ربح بشكل مادي أو خسر ، فأنه سيظل رابح في عالم الروح ..
وفي عالم الروح .. عالم الخيال كل شيء حي ، وكل شيء جديد يُولد هناك .
– – – – – – – –
ابدأ من حيث تعيش الحقائق التي تؤمن بها كمسلمات ..
وضعها في اختبارات قوية وحقيقية ، حتى تنظف نفسك وتبدأ حياتك الحقيقية ..
لأنه للأسف أغلب البشر لا يعيشون حياة حقيقية. كل شيء لا ينتمي إليهم لا الفرح ولا الحزن! .. لا النجاح ولا الفشل ينتمي إليهم! .. كل شيء ينتمي لشخص آخر أو لقوانين مجتمع ما ، وهم يعيشون حياتهم كمجرد تابعون خاضعون أعمياء .
في أمــــــــــــــان الله
دعوا الفصول تتغير ..
دعوا أرواحكم تتحرر ..
استمعوا إلي ما تقوله قلوبكم ..
– – – – – – – –
* كيف تؤمن بشيء في السماء لا تراه !؟
* كيف تؤمن بأحلام خيالية لا تراها !؟
– أحياناً كثيرة عليك أن تتجاوز عين رأسك ، وأن ترى بعين قلبك ..
– – – – – – – –
الشيء الوحيد الذي يجب ألا تخسره أو تتنازل عنه ..
الذي يجب ألا تدعهم يجردونك منه ، وهو قلبك .. برائتك ..
لأنه مع خسارة قلبك .. أنت ستخسر أنفاس روحك ، وحياتك ستصبح بلا حياة .
– – – – – – – –
لا تستسلم أبداً .. كن نفسك فحسب !
– – – – – – – –
لا تكن شخص آخر غير نفسك !
– – – – – – – –
لا تكن أشخاص آخرون ، فهذا الأمر مرهق جداً على قلبك!
– – – – – – – –
الكلمات صوت القلب ، فدعها تخرج بسلام ..
مهما كانت الكلمات فيجب أن تسمح لها بالخروج ، وإلا ستصاب بالتسمم .
– – – – – – – –
عندما أشعر بالإلهام في داخلي .. أنصت له بعمق ..
أسمح له بالعبور .. أعيش فيه ..
– – – – – – – –
لن أخفي النور الذي وضعه الله بداخلي ..
حتى لو سأضحي بكل شيء آخر ، سأفعل!
– – – – – – – –
الحياة حسب نظرتك لها ، تكون !
– – – – – – – –
عليك أن تكون علي حقيقتك دائماً ..
– – – – – – – –
الطريق الذي يقودك إلي مكان حيق تفقد فيه كل همومك ..
وتجد فيه حريتك وسعادتك وشغفك وبرائتك ..
هو طريقك .. طريق قلبك
– – – – – – – –
العلاقات لا تُبنى بالإتفاقات والعقود ، فنحن لسنا أملاك وجمادات ..
بل أرواح ، وعلاقات الأرواح تُبني علي أساس التآلف والإنسجام ..
– – – – – – – –
الزواج الطبيعي لا يُبنى على أساس تقارب الماديات ، بل تقارب القلوب ..
– – – – – – – –
قرر وأخرج ، وإلا ستموت مكانك .. حيث ولدت !
– – – – – – – –
* كل قرار تقوم به سيقف حائل بين الحياة والموت ..
* أدمج نفسك مع هذه اللحظة الآن ..
مع المنظر .. الصوت .. الرائحة ، بماذا تشعر !؟
* أنت تهرب من لا شيء!!
* الخوف ليس حقيقي ، والمكان الوحيد الذي يتواجد فيه الخوف هو في أفكارنا عن المستقبل .. إنه نتاج مخيلتنا التي تدفعنا للخوف من أشياء ليست مستقبلية وغير متواجدة من الأساس .. أنه أقرب من الجنون ، والآن لا تسيء فهمي ، الخطر أمر حقيقي ولكن الخوف اختيار .. نحن نقنع أنفسنا بقصص كثيرة ..
– – – – – – – –
عليك أن ترى بقلبك .. أن تقرر بقلبك ..
وأن تقول ” نعم ” لكل شيء يسعدك ..
وأن تقول ” لا ” لكل شيء يحزن ويسرق منك سعادتك .
– – – – – – – –
الخوف نحن من نخلقه بداخلنا ، ونحن من نستطيع قتله .
– – – – – – – –
الأفكار الملوثة كالسموم ، لا تستهون بها أبداً .
– – – – – – – –
السموم المادية تسمم الجسد فقط ، بينما السموم المعنوية تسمم الروح والجسد !
– – – – – – – –
روحي تريد أن تحيا في جسد عصفور لمدة 24 ساعة فقط !
– – – – – – – –
سأطلب من الله أن يضع روحي في جسد عصفور .. لأجرب هذا الشعور ..
وأيضاً أريد أن أعرف منه كيف خلق الروح ؟ ومن ما تتكون الروح !؟
– – – – – – – –
أن تكونا مصدر دعم لبعضكما الآخر ..
مصدر دعم حقيقي .. هكذا تكون العلاقات .
– – – – – – – –
الرابح الحقيقي هو الذي يبذل أقصى ما لديه في المحاولة ..
لأنه سواء ربح بشكل مادي أو خسر ، فأنه سيظل رابح في عالم الروح ..
وفي عالم الروح .. عالم الخيال كل شيء حي ، وكل شيء جديد يُولد هناك .
– – – – – – – –
ابدأ من حيث تعيش الحقائق التي تؤمن بها كمسلمات ..
وضعها في اختبارات قوية وحقيقية ، حتى تنظف نفسك وتبدأ حياتك الحقيقية ..
لأنه للأسف أغلب البشر لا يعيشون حياة حقيقية. كل شيء لا ينتمي إليهم لا الفرح ولا الحزن! .. لا النجاح ولا الفشل ينتمي إليهم! .. كل شيء ينتمي لشخص آخر أو لقوانين مجتمع ما ، وهم يعيشون حياتهم كمجرد تابعون خاضعون أعمياء .
في أمــــــــــــــان الله