السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

مقالة بعنـــــــــوان :







هل الأخلاق من طبيعة نسبية أم من طبيعة موضوعية؟









ملاحظة: يمكن أن يطرح السؤال الخاص بدرس الأخلاق استقصاء

موقف العقل يقابله موقف المنفعة

موقف المنفعة يقابله موقف العقل

موقف المجتمع يقابله موقف العقل