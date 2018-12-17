مشاركتي في المسابقة السنوية للنقاش الهادف -مهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك غاليتي موضوع جدّ مهم، ورغم أنه يبدو للكثيرين أنّه بسيط إلا أنه وعلى الأقل من وجهة نظري موضوع شائك وفلسفي ربّما ويحتاج لتحليل

دقيق، فمثلا لو سألتني قبل أعوام عن معنى السعادة سأقول السعادة تكمن بداخل الإنسان تكمن في ابتسامة أحبابه وأصدقائه، وفي أمور بسيطة جدا

أما اليوم فصحيح أنّني لا أزال أحتفظ بهذه القاعدة وتلك المبادىء والقيم ولكن أدركت أن السعادة تحتاج لمال وتحتاج لقدرة مادية كذلك، يمكنني أن أسعد

لما أشاهد والدتي تبتسم أو والدي يدندن هي أمور بسيطة تسعدني، ولكنها تختفي إذا ما مرض أحدهما وليس لك القدرة على مداواتهما، عندما ترى

الابتسامة آخر ما تبقى في أحبابك وأنت عاجز على إعطائهم المزيد، مع أنه ليس مزيد وإنما ضرورة في حياتهم ولكنهم يفتقرون إليه، تبتسم في وجوههم

وتمدهم بالطاقة الإيجابية ولكن لا يمكنك زرع السعادة المطلوبة بقلوهم، لذلك لا أقول أن المال كلّ شيء، فأحيانا صدقيني استمع لأقوال بعض الناس فأصاب

بالتعجب و"نتشوكا" بعض البشر تجدهم يمضون عطلة الصيف بين البلدان السياحية كتركيا واسبانيا ودبي حتى عطل الشتاء والربيع يقضونها في دول أجنبية

وعندما تسالهم عن حالهم يقولون لك اشعر بالملل أو بعبارة أخرى "قلقت وفديت حاب نغير جو" ومامررت به من قبل هل كان تغيير غيمة؟ وهنا أؤكد

أن القناعة والسعادة لا ترتكز على المال فقط، بل نحتاج الإثنين معًا المال والرضا والقناعة، قد نجد قطعة خبز تدخل السعادة في قلب أحدهم وسيارة آخر طراز

لا تسعد الآخر، كل وقناعته وكلّ ومعايير السعادة في حياته، أنا اضع الأمور المعنوية في المرتبة الأولى لبلوغ جزء من السعادة لتليه القدرة المالية في إتمام آخر جزء

آخر، لا أدري إن كان ما أتحدث عنه قد فُهم بطريقة صحيحة أم لا، فأن تبتسم وأنت لم تأكل منذ يومين ليس كأن تبتسم وأنت تأكل نفس الطعام منذ ايام

وليس كأن تبتسم وأنت تتذوق طعاما جديدا لأول مرة، السعادة تحتاج لدرجات لتكتمل، ولكن هنالك من يريدها كاملة وهناك من يريد تحقيق نسبة معينة

منها تجعل نفسه هانئة، وهنا يكون للقناعة دور عظيم في بلوغ السعادة، فمن لا يملك قناعة ورضا بما أعطاه الله لن يسعد أبدا في حياته، ولهذا عندما تضيق بك الحياة

على الاقل حتى تحافظ على نسبة السعادة الضئيلة بداخلك قارن حياتك مع من هم أسوأ حالا منك، ستعرف حينها معنى السعادة

علابالي خلطتها بصح المهم المشاركة ههههه شكرا عزيزتي على الموضوع

تحياتي ​